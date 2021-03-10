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Akkuyu NGS'de üçüncü reaktörün temeli atılıyor! Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Putin de katılacak

Merakla beklenen gün geldi. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temeli bugün atılacak. Temel atma törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yöntemiyle katılacak. Her biri 1200 megavatlık 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

Güncel / 10 Mart 2021 Çarşamba 11:38
Akkuyu NGS'de üçüncü reaktörün temeli atılıyor! Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Putin de katılacak

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temeli bugün atılacak.

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temel atma törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle katılacak.

Türkiye ve Rusya arasında Mayıs 2010'da imzalanan anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden santralin ilk ünitesinin temeli 3 Nisan 2018'de atıldı.

Geçen yıl nisan ayında ikinci ünitenin temelinin atılmasıyla çalışmaların hız kazandığı sahada, üçüncü ünitenin inşaat lisansı kasımda alındı ve temel atma töreni için geri sayım başladı.

Her biri 1200 megavatlık 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor.

Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

Ana lisans ve izinlerin tamamlandığı projede, dördüncü ünitenin inşaat lisansı için başvuru ise geçen yılın mayıs ayında yapıldı. Son ünite olan dördüncü ünitenin inşaat lisansının bu yıl içinde alınması bekleniyor.

İstihdam oranı proje aşamalarına göre değişen Akkuyu NGS'de, inşaatın en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 15 bin, işletme döneminde ise 4 bin kişiye istihdam sağlanması planlanıyor.

Sıfır emisyonla, çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan, kesintisiz elektrik üretilebilecek santralin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.

Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılaması öngörülüyor.

'PROJE PLANA UYGUN ŞEKİLDE İLERLİYOR'

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Niyazi Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir nükleer enerji santralinin planlamasıyla kurulması arasında geçen sürenin ortalama 10 yıl olduğunu söyledi.

Meriç, bu sürenin ortalama 4 yılının inşaat süresi olduğunu ifade ederek, 'Üçüncü ünitenin yapımına başlanıyor olması projenin plana uygun şekilde devam ettiğini gösteriyor.' dedi.


Akkuyu NGS ile başlayan bu sürecin Türkiye'deki nükleer bilim ve teknolojisine sağlayacağı kazanımlara dikkati çeken Meriç, şunları kaydetti:

'Nükleer 70 yıldır dünyada gelişmiş ülkelerin kullandığı ve sürekli farklı boyutlarda gelişen bir teknoloji. Bu teknolojiye sahip olmak istiyorsanız bir yolunu bulmanız gerekiyor.

Bir teknolojiyi geliştirmek için insan kaynağına ihtiyaç vardır. Türkiye, 1950'lerden bu yana insan kaynağı yaratabilmek için yurt dışına doktora öğrencileri gönderdi.

Bu öğrencilerden çoğu Türkiye'de böyle bir teknoloji olmadığı için çok farklı alanlarda doktoralarını yaptılar. Akkuyu NGS'nin yapımının tamamlanması Türkiye'deki bilim insanlarını ve teknoloji şirketlerini bu alanda çalışmaya motive edecektir.'

Rusya FederasyonuRecep Tayyip Erdoğan

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