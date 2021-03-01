Çiğ köfte acılı diye saldırdı! Savunması şaşkınlık yarattı!

Afyonkarahisar'da dün 'Bu kadarına da pes' dedirten bir olay yaşandı. G.Ş. adlı kişi, sipariş ettiği çiğ köfte acılı gelince çıldırdı. İş yeri çalışanı Y.K.'ya tekme tokat saldırdı. Dehşet anları dükkanın kamerasına saniye saniye yansıdı. Tepkiler üzerine G.Ş. sosyal medyadan, "İstediğimi döverim, istediğime söverim size ne. Sizin yüzünüzden işimden oldum" şeklinde paylaşımlar yaptı. Darp edilen çiğ köfteci ise suç duyurusunda bulundu. Çiğköftecide darbedilen Yılmaz Koç, olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Acılı çifköfte verdiği iddiasıyla müşterisinden dayak yiyen genç, "Acısız çiğköfte yaptım 'Hayır bu acılı' diyerek üzerime yürüdü. Çiğköfte dürümünü üzerime atıp beni darbetti" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...
.23 Şubat Salı günü İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelen ve iddialara göre alkollü olduğu öne sürülen G.Ş., iş yeri çalışanı Y.K.'den acısız çiğ köfte istedi.
Y.K., dürüm şeklinde yaptığı çiğ köfteyi G.Ş.'ye verdi. G.Ş. bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek, Y.K. ile tartışmaya başladı.
Y.K., çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini söyledi, ancak G.Ş.'yi ikna edemedi. G.Ş. daha sonra eline aldığı dürümü Y.K.'ye tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek, tartışmayı sürdürdü.