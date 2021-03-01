Çiğ köfte acılı diye saldırdı! Savunması şaşkınlık yarattı!

.23 Şubat Salı günü İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelen ve iddialara göre alkollü olduğu öne sürülen G.Ş., iş yeri çalışanı Y.K.'den acısız çiğ köfte istedi.



Y.K., dürüm şeklinde yaptığı çiğ köfteyi G.Ş.'ye verdi. G.Ş. bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek, Y.K. ile tartışmaya başladı.



Y.K., çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini söyledi, ancak G.Ş.'yi ikna edemedi. G.Ş. daha sonra eline aldığı dürümü Y.K.'ye tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek, tartışmayı sürdürdü.