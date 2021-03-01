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89 VE 94 RUHLARI!

Beyaz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Türker Akıncı, bugünkü köşe yazısında 1989 ve 1994 yılları arasındaki farkı anlattı.

Güncel / 01 Mart 2021 Pazartesi 10:42
89 VE 94 RUHLARI!

89 VE 94 RUHLARI!
90'lı yılların çok daha iyi olduğunu söyleyen bir kesim çıktı ortaya son zamanlarda.

O yıllarda sanki hiç ekonomik krizler olmamış gibi

Sanki hiç siyasi çalkantılar ülkenin tüm enerjisini emmemiş gibi

Sanki hiç terör saldırıları yaşanmamış gibi bir hava estiriliyor.

Neyse 90'ları özleyenlere bu özlemi tatmak isteyenlere ilk yanıt CHP'li Maltepe belediyesinden geldi.
Belediye işçileri greve gidince ilçede çöp dağları oluştu.

Günlerce çöpler sokaklarda kaldı.

Tıpkı her şey 90'lardaki gibiydi.

Kapısına gelmişti özleyenlerin belki de.

Üstelik ilginç olan Büyükşehir belediyesi de CHP'liydi.

Ama aynı partiden olan ilçe belediyesine yardım götürmek bir yana hiç oralı bile olmadılar.

Bazı işgüzar vatandaşlar da belediye başkanından hesap soracağına başkanımızı çok seviyoruz çöpleri biz toplarız diyerek ilginç anlara imza attı.
Bir hafta süren rezillikler bize CHP'deki 89 sendromunu da hatırlattı.

SHP 89'da İstanbul'un birçok ilçesini almıştı.

Ama sokaklar çöplerden geçilmeyince, sürekli bir rüşvet skandalı patlak verince halk 94'te adeta bir devrim yaptı.
Hem İstanbul'da hem de Ankara'da Refah Partisi kazandı.

Birçok ilçede de yine Refah partisi beklentilerin çok üstüne çıktı.

Ne tesadüftür ki CHP'nin 89 ruhuna geri döndüğü şu günlerde AK Parti'de de 94 ruhuna dönüş başladı.

İstanbul'un yeni il başkanı her sözü ve her hareketiyle bu ruhu işaret ediyor.

Sokak sokak kapı kapı gezen ve ciddi manada ruhuyla bu işi yapacak birine benziyor Osman Nuri Kabaktape.

Belki de hayat sürekli belirli döngülerden geçmektedir.

Bir yanda 89 ruhu!,

Diğer yanda 94 ruhu.

Şimdi mesele 2023 ruhuna hangisinin yansıyacağı...

Ak Parti

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