LGBT’liler ile Demirtaş’ın serbest bırakılmasını bile talep ettiler! İşte 'Boğaziçi' raporu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanması sonrasında, sol terör örgütlerinin açık alan yapılanmaları Bulu'nun sözde siyasi kimliği bahane ederek Gezi Parkı eylemleri gibi kitlesel eylem çabası arayışına girdi. Boğaziçi'nde yapılan eylemlerle ilgili ilginç bilgiler ortaya çıktı. Rektör atamasını protesto olarak başlayan olaylarda, LGBT'liler ile Demirtaş'ın serbest bırakılma talepleri istenirken, Yunanistan ve Almanya'da da eylemler yapıldı. Bugüne kadar İstanbul Emniyeti ve İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilerin derlendiğinde şu ana kadar 192 eylem veya etkinlik gerçekleştirildi. Bu eylemlerde 627 kişiye gözaltına alındı ancak bazıları serbest kaldıktan sonra tekrar eyleme katılanlarla birlikte toplam gözaltı sayısı 725 oldu. 725 kişiden 179'u ise terör suçlarından adli sicil kaydı bulunan kişiler çıktı.



GEZİ'DE TUTUKLANANLAR SAHNEDE



Eylemlerde polise saldıran zanlıların serbest bırakılmasına dair yapılan çağrılar sonrasında gözaltına alınan sözde eylemcilerin dosyaları kabarık çıktı. Gözaltına alınan sözde eylemcilerden T.K.'nın daha önce MLKP terör örgütünün gençlik yapılanması olan SGDF'de faaliyet yürüttüğü, D.B.'nin MLKP'nin gençlik yapılanması SGDF'nin eş başkanı olduğu, M. Ö'nün ise TKP-ML konferans örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlendi. P.T. isimli kadın eylemcinin ise MLKP içinde İstanbul'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüten isimlerden olduğu belirlendi. P.T.'nin 2013'te gezi eylemleri kapsamında tutuklandığı ortaya çıktı. Eylemciler C.A.'nın da TKP-ML terör örgütünün açık alan yapılanmasında görevli olduğu 2013 yılındaki gezi eylemlerinde de terör örgütü propagandası yapmak, yaralama, silahlı terör örgütüne üye olma, mala zarar verme ve memura görevini yaptırmamak suçlarından tutuklandığı belirtildi.



ÖĞRENCİ DENİLEN ZANLILARIN KİMİ 32, KİMİ 66 YAŞINDA



Gezi olaylarında da tutuklanan P.T'nin 32 yaşında olduğu, Samsun'da PKK/KCK yapılanması kapsamında daha önce defalarca gözaltına alınan S.K.'nin ise 66 yaşında olduğu, yine kadın eylemcilerden MLKP yanlısı S.G.'nin ise 49 yaşında olduğu belirlendi. Daha önce gezi eylemlerinde tutuklanan C.A.'nın ise 35 yaşında olduğu ortaya çıktı. 41 yaşındaki Ş.T.'nin ise MLKP'nin açık alan yapılanması ESP'nin Genel Başkanı olduğu, daha önce de gözaltına alındığı belirlendi.