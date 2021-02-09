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Bill Gates, dünyayı bekleyen iki felaket tahminini açıkladı

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, önümüzdeki yıllarda gezegenimizin karşılaşacağı 2 küresel felaket için uyarılarda bulundu.

Teknoloji / 09 Şubat 2021 Salı 10:26
Bill Gates, dünyayı bekleyen iki felaket tahminini açıkladı

Koronavirüsün ilk günlerinden bu yana oldukça sık gündeme gelen ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, önümüzdeki yıllarda insanlığı bekleyen yeni felaketlere karşı uyardı.

Geçtiğimiz yıllarda küresel bir salgın ile ilgili pek çok farklı platformda uyarılarda bulunan Bill Gates'in haklılığı, koronavirüs pandemisinin ortaya çıkması ile gün yüzüne çıkmıştı.

İKİ FELAKET TAHMİNİ YAPTI

Salgın tehdidine karşı uyarıda bulunan Gates, gezegenimizin karşılaşacağı 2 küresel felaket tahminini açıkladı.

Bill Gates'e göre dünyanın bir sonraki ilk küresel felaketi iklim değişikliği olacak. Gates'e göre iklim felaketinin yıkımı, koronavirüsten çok daha ağır olacak.

Servetinin hatırı sayılır bir kısmını hayır işlerinde kullanan Gates'e göre, dünyanın gelecekte karşılaşacağı ikinci büyük küresel felaket biyoterörizm olacak.

Teröristlerin kitlesel saldırılar için virüs gibi biyolojik silahlar üretebileceğinin altını çizen Gates, bu tip saldırıların koronavirüsten çok daha fazla can ve maddi kayıp ile sonuçlanabileceği görüşünde.

Son olarak Gates'e göre insanlık, gelecekte ortaya çıkacak yeni pandemileri durduramayacak, ancak salgınlardan sonra meydana gelen ekonomik ve sosyal hasarlar, gerekli önlemler sonucunda en aza indirilebilir.

Bill Gates

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