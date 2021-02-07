USD (Alış - Satış) : 7,08 - 7,09 EURO (Alış - Satış) : 8,48 - 8,49

Ayşenur Arslan'dan HDP ile yan yana gelmeyen CHP'ye sert tepki

CHP'nin, HDP ile görüşme sonrası ortak basın toplantısına katılmamasını eleştiren Ayşenur Arslan, HDP ile yan yana gelinmesinden neden korkulduğunu sorguladı.

Güncel / 07 Şubat 2021 Pazar 07:52
Ayşenur Arslan'dan HDP ile yan yana gelmeyen CHP'ye sert tepki

Gelecek seçimler için ittifak zemini oluşturmak adına tüm siyasi partilerde hareketlilik devam ediyor.

Hareketliliğin en yoğun oldu yer ise muhalefet partilerinde.

Geçtiğimiz cuma günü ittifak görüşmeleri için ilk olarak Saadet Partisi ile görüşen HDP'nin ikinci durağı CHP oldu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde görüşme gerçekleştirdi.

CHP'de parti ziyaretleri sonrası her görüşmenin sonunda rutin olarak yapılan ortak basın açıklaması bu sefer olmadı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, daha önce partisini ziyaret eden, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Meral Akşener ile ikili görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı ancak HDP ile kameraların karşısına geçmekten bu sefer çekindi.

Toplantı sonrası Mithat Sancar, beraberindeki heyetle birlikte kameralar karşısına geçerek tek başına açıklama yaptı.

AYŞENUR ARSLAN KIZDI

CHP'nin HDP'ye yönelik bu tavrı, muhalefet medyasında tepkilere neden oldu. HDP ile CHP ilişkilerine zarar gelmesinden korkan muhalefet cephesi, CHP'ye sert eleştirlerde bulundu.

O isimlerden biri de Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan...

Halk TV'de geçtiğimiz cuma günü Medya Mahallesi programında CHP'nin HDP ile yan yana gelmesinden neden korktuğunu sorgulayan Arslan, programda şu ifadeleri kullandı;

KÜÇÜCÜK PARTİLERLE BİR ARAYA GELİYORSUNUZ DA...

'Ortada biliyorsunuz HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, bir yanında HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, diğer yanında HDP Sözcüsü Ebru Günay...Ev sahipleri yoktu! Şimdi biz bu tür buluşmalarda hep görüyoruz. Mesela Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile Babacan ya da Meral Akşener İle Davutoğlu...Hatta küçücük varlığı yokluğu bile oy oranına baktığınızda zor seçilen bazı küçük partiler var. Onların genel başkanlarının kabulünde bile öyle bir şey görüyoruz. Ama burada görmedik.'

Meral AkşenerAli BabacanSaadet PartisiAhmet DavutoğluKemal Kılıçdaroğlu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'DA KADININ KOCASINI BOŞAMA HAKKI!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı