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Ayşe Özgecan Usta'nın ölümü intihar mı cinayet mi? Özgecan'ın babasından çok konuşulacak açıklama

Zonguldak’ta Ayşe Özgecan Usta'nın gizemli ölümü konuşulmaya devam ediliyor. Özgecan'ın apartmanın 8'inci katından düşüp hayatını kaybetmesiyle hakim karşısına çıkan Bartu C.A. ifadesinin ardından baba Kenan Usta konuştu. Usta, “Verilen ifade çok basit, kızımın gitmesine izin verseydi bu olanlar olmayacaktı. Biz cinayetten şüpheleniyoruz” dedi.

Güncel / 06 Şubat 2021 Cumartesi 18:39
Ayşe Özgecan Usta'nın ölümü intihar mı cinayet mi? Özgecan'ın babasından çok konuşulacak açıklama

Zonguldak'ta Ayşe Özgecan Usta'nın apartmanın 8'inci katından düşüp hayatını kaybetmesiyle hakim karşısına çıkan Bartu C.A. ifadesinin ardından Özgecan Usta'nın babası Kenan Usta açıklamalarda bulundu.

Baba Usta, yapılan ifadenin doğru olmadığını belirterek, cinayetten şüphelendiklerini söyledi.

Bana Kenan Usta, yaptığı açıklamada, 'Bence yapılan ifade yalan. Bu çok basit ifade. Biz cinayetten şüpheleniyoruz. İfadesinden kızımı bırakmadığını söylüyor. Kızımı bıraksa gidecekti.

Fakat bırakmadığı için kızım hayatını kaybetti. Biz verilen ifadenin basit bir ifade olduğunu düşünüyoruz. Biz cinayetten şüpheleniyoruz' şeklinde konuştu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Zonguldak'ta sevgilisinin oturduğu binanın 8.katından aşağı düşen Ayşe Özgecan Usta (28) memleketi Ankara'da toprağa verildi.

Zonguldak'ta sevgilisi Bartu Can A.'nın kaldığı binandan aşağı düşen ve ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Ayşe Özgecan Usta, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

İFADESİNDE YAŞANANLARI ANLATTI
Olayla ilgili soruşturma sürerken B.C.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. B.C.A. ifadesinde Ayşe Özgecan Usta ile 2 yıldır sevgili olduklarını söyledi. Usta'nın 2 Şubat'ta kendi aracıyla yaşadığı Ankara'dan yanına geldiğini ifade eden B.C.A., 'Ben de Ankara'ya gittiğimde yanına giderdim, tek yaşardı. Zonguldak'a geldiğinde de bende kalıyordu. Aramızda herhangi bir sorun yoktu. Olay günü akşam işe gitmek için evden çıktım. Akşam eve geldim ve terasta beraber yemek yedik, sohbet ettik. Sohbetimiz normal şeylerdi. İçeri geçtiğimizde evlilik sohbeti açarak evlenmek istediğini söylüyordu. Ben kendisine evleniriz dedim. Konuyu tartışmayı devam ettirdi. Sonra evden gitmek istediğini söyledi. Ben kendisine geç olduğunu ve sokağa çıkma yasağı olduğunu söyledim. Sonra biraz sakinleşti ve salonda oturduk' dedi.

'YAPMA AŞKIM DİYE BAĞIRDIM'
Bir süre sonra Ayşe Özgecan Usta'nın bir anda balkona çıkarak kendini atacağını söylediğini belirten B.C.A., ifadesinde şunları söyledi:

'Kendimi atarım dedi. Tırabzanlara tutundu ve yüzü bana dönüktü. Hemen yanına koştum. 'Dur, yapma aşkım' diye bağırdım. Eli balkon korkuluğu yani tırabzanda tutuluydu. Yukarı çekmek için bileklerinden tutup mücadele ettim. Bu sırada alt kattaki komşu bayan kendi balkonundaydı. Yardım için bu bayana 'yardım et' diye bağırdım. Balkonundaki ip örgüyü kesmesini ve Usta'yı kurtarmasını istedim. Bu sırada Ayşe Özgecan Usta, kayarak düştü. Ben hemen 112 Acil Servis'i kendi telefonumla aradım. Sonra aşağıya indim. Bunlara alt kat komşum şahittir. Bu olanlar nedeniyle şok geçirdim. Üzgünüm, çok üzgünüm.'

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