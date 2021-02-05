Darbecilere kucak açan ABD'den güldüren açıklama: 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgimiz yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun '15 Temmuz darbe girişiminde ABD'nin rolünün olduğuna ilişkin' açıklamasına yanıt verdi.



Sözcü Price yazılı açıklamasında şunları kaydetti:



'2016'da Türkiye'deki darbe girişiminde ABD'nin hiçbir dahli bulunmamaktadır ve darbe girişimini hemen kınadık. Türk yetkililer tarafından yapılan bunun aksi yönündeki son iddialar, tamamen yanlıştır. Bu açıklamalar ve Türkiye'deki olaylarla ilgili ABD'nin sorumluluğuna ilişkin diğer temelsiz ve sorumsuz iddialar, Türkiye'nin bir NATO müttefiki ve ABD'nin stratejik ortağı olma statüsüyle örtüşmemektedir.'



Bakan Soylu, 2 Şubat'ta gündeme ilişkin soruları yanıtlamış ve '(15 Temmuz'u) 'FETÖ mü yaptı sadece' diyorum. 24 saat içinde çıktım söyledim. 'Nerede duruyor FETÖ?' dedim. (Amerika'da) Bitti. Beş bilinmeyenli bir denklem değil, yüksek matematik bilmeye gerek yok.' ifadesini kullanmıştı.



ERDOĞAN'IN UÇAĞININ LOKASYONUYLA İLGİLİ 3 KEZ PAYLAŞIMDA BULUNDULAR

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi esnasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının lokasyonuyla ilgili 3 kez paylaşımda bulunarak dikkatleri üzerine çeken ABD'nin özel istihbarat örgütü Stratfor darbeye desteğini açık etmişti.



AÇIKLAMA İÇİN GİDİŞATI BEKLEDİLER

15 Temmuz darbe girişimi gecesi olaylar devam ederken Türkiye bunun bir darbe girişimi olduğunu belirterek Amerika'dan seçilmiş hükümete desteğini açıklamasını talep etmişti. Bu destek açıklaması neredeyse 'üç saat boyunca' yapılmadı. Washington'dan beklenen o açıklama darbenin başarısızlığa uğrayacağı belli olmaya başlayınca geldi.