Cumhurbaşkanı Erdoğan 'operasyon' mesajı vermişti! Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolardan oluşan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı.



Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.



Geride bıraktığımız günlerde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın ikinci Kandil yapma çabası içine girdiği Sincar için 'Bir gece ansızın gelebiliriz' mesajını vermişti.