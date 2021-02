Tunç Soyer'den Boğaziçi protestolarına destek

İzmir'de geçtiğimiz gün sağanak yağış sonrası şehirde yine kaos çıktı.Şehrin altyapısı yağışlara karşı direncini kaybedince, birçok sokak ve cadde sular altında kaldı.



Yağmur esnasında birçok cadde ve sokak sel sularına esir olurken, İzmir'de yağmur sonrası ortaya çıkan manzara her zamanki gibi değişmedi.CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı yetersizliği nedeniyle meydana gelen su baskınlarında, yine sürücüler araçlarının içinde mahsur kaldı ve birçok evi su bastı.







TUNÇ SOYER'İN GÜNDEMİ BOĞAZİÇİ



İzmir'in bu sorunları sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gündemi tamamen farklı...



Soyer, Melih Bulu'nun rektör atamasının bahane edilmesiyle başlayan Boğaziçi protestoları hakkında sosyal medya hesabın paylaşımda bulundu. Protestoculara destek verdiğini duyuran Soyer, paylaşımda şu ifadelere yer verdi;



YAŞANAN OLAYLAR ÜZÜCÜ



'Boğaziçi Üniversitesi, akademik kadrosu ve öğrencileri ülkemizin gözbebeği, tüm akademik kurumlarımız gibi geleceğimizi aydınlatacak en önemli bilim yuvalarından biridir. Tüm olanaklarımızı eğitim kurumlarımıza yönlendirmemiz gerekirken yaşananlar üzücü ve düşündürücüdür.



PROTESTOLARA DESTEK



Türkiye'nin neresinde olursa olsun haklı taleplerini barışçıl yollarla gösteren öğrencilere yönelik baskı ve şiddet asla kabul edilemez. Üniversitelerimizin kendi rektörlerini kendilerinin belirleme talebi ise Türkiye'de bilimin özgürleşmesinin ve gelişmesinin temel koşuludur.



Üniversitelere yönelik her türlü baskı, ekonomik ve sosyal sorunlarımızın derinleşmesine, çözümlerinin zorlaşmasına yol açar. Bu olaylar açıkça anlatıyor: Genç filizleri budayarak sorunları çözmeye çalışmak, on yıllardır yaptığımız yanlışı sürdürmekten başka bir şey değildir.'