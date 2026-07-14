Kılıçdaroğlu Açık Açık Söyledi! Kaçak FETÖ'cülerin Hepsi Özgür Özel'i Destekliyor

CHP'de sular durulmuyor, açıklamalar ardı ardına geliyor.Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla Genel Başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ile Özgür Özel cephesi arasında gerginlik tırmanıyor.Kemal Kılıçdaroğlu, kararın ardından gerçekleştirdiği daha ilk mitingden bu yana parti içinde 'arınma' vurgusu yapmaya devam ediyor.Bu kapsamda partiden ihraçlar devam ederken Kılıçdaroğlu'nun aynı konuşmasında yaptığı 'FETÖ' vurgusu da hafızalardaki yerini koruyor.Kılıçdaroğlu, parti içinde 'FETÖ ajanları' ve 'paralel yapı' unsurlarına dikkat çekmiş, 'zamanında fark edemediği için' özür dilemişti.Kılıçdaroğlu, partiye sızdığı iddia edilen FETÖ bağlantılı unsurların temizlemesi gerektiği savunmasını yaparken, Özel tarafı ise bu suçlamaları reddediyor.TV100'de yayımlanan bir programda konuşan Kılıçdaroğlu, yurt dışına kaçan eski FETÖ'cülerin Özgür Özel ve ekibini desteklediğini öne sürdü.Kılıçdaroğlu, "Şu anda yurt dışına kaçak giden eski FETÖ'cüler... Hepsi kimi destekliyor? İnternet sitelerine bakın, YouTube kanallarına bakın. Kimi destekliyor?" diye sordu.Program sunucusunun "FETÖ'nün Özgür Özel ve arkadaşlarını desteklediğini mi söylüyorsunuz?" sorusuna ise net bir yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Evet, destek veriyorlar. YouTube kanallarına bakın, hepsi destek veriyor." yanıtı verdi.Kılıçdaroğlu, 'kaçak FETÖ'cüler sosyal medya ve YouTube üzerinden Özel yönetimini destekleyerek parti içindeki bölünmeyi derinleştirmeye çalıştığını' öne sürdü.