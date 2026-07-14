Güzelbahçe Belediyesi’ne İkinci Dalga Operasyonu! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

İzmir'de CHP’li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın oğlu Ahmet Günay, gelini İmran Kübra Günay ve başkanın kardeşi Hüseyin Günay’ın da olduğu öğrenildi.

İzmir'de CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'nde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni dalga operasyonu düzenlendi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.26 Mayıs 2026 tarihinde Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen ilk operasyonun ardından sürdürülen soruşturmada, MASAK verileri üzerinde yapılan analiz ve incelemeler sonucunda örgütlü şekilde rüşvet ve irtikap suçlarını işledikleri değerlendirilen toplam 7 şüphelinin belirlendiği öğrenildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden birinin tutuklu olduğu ifade edilirken, bugün yapılan ikinci dalga operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınanların arasında tutuklu belediye başkanı Mustafa Günay'ın oğlu Ahmet Günay, gelini İmran Kübra Günay ve başkanın kardeşi Hüseyin Günay oldukları öğrenildi.