ABD'den Yeni Saldırı Dalgası! Orta Doğu'da Gerilim Tırmanmaya Devam Ediyor

İran'a yönelik operasyonların süreceğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, 'Bu gece onları çok sert vuracağız, yarın da çok sert vuracağız' demişti.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a saldırı haberini sosyal medya hesabından paylaştı.Paylaşımda, 'CENTCOM, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'a karşı art arda üçüncü gece hava saldırılarına başladı' ifadelerini kullandı.Bu saldırıların İran güçlerine ağır kayıplar verdireceği belirtilen açıklamada İran'ın Hürmüz Boğazı'nda sivillere ve ticari gemilere saldırma yeteneklerini zayıflatmaya devam edeceği öne sürüldü.ABD ordusunun İran'a karşı hava saldırıları başlattığını duyurmasının ardından Hürmüz Boğazı bölgesindeki Bender Abbas ile Keşm, Kiş ve Ebu Musa adalarında patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.İran basınına göre Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti ile Keşm, Kiş ve Ebu Musa adalarında patlama sesleri duyuldu.Buşehr eyaletinde de patlamalar meydana geldiği belirtildi.Hürmüzgan Valiliği, saldırılarda şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığını duyurdu.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıların 5 saat sürdüğü ifade edilerek, 'ABD güçleri, İran'ın ticari gemileri hedef alma kabiliyetini daha da zayıflatmak amacıyla Buşehr, Çabahar, Cask, Konarak, Ebu Musa ve Bender Abbas dahil İran genelindeki askeri hedefleri başarıyla vurdu. CENTCOM, İran'ın kıyı savunma sistemlerine, füze ve insansız hava aracı tesislerine ve denizcilik unsurlarına karşı hassas güdümlü mühimmatlar kullandı' denildi.Orta Doğu genelinde 50 bini aşkın ABD askeri personelinin konuşlu olduğu hatırlatılan açıklamada, 'Amerikan güçleri teyakkuz halinde olmaya devam etmektedir' ifadesi kullanıldı.İran basınına yansıyan haberlere göre Hürmüz Boğazı üzerinde insansız hava aracı düşürüldü.Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düşürülen hava aracının ABD'ye ait MQ1 İHA olduğu belirtildi.Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nın güney koridorunda ülkeye ait 2 tankerin İran'a ait seyir füzeleriyle hedef alındığını, 1 mürettebatın hayatını kaybettiğini, 8 personelin yaralandığını duyurdu.BAE Dışişleri Bakanlığı, İran'ın bu saldırısının Hindistan uyruklu 1 personelin hayatını kaybetmesine, 8 mürettebatın ise yaralanmasına yol açtığını vurguladı.Yaralananlardan 4'ünün durumunun ağır olduğu, yaralıların 6'sının Hindistan, 2'sinin ise Ukrayna vatandaşı olduğu hatırlatıldı.Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde alarm sisteminin devreye girdiği belirtildi.Açıklamada, 'Vatandaşlarımızdan ve ülkede ikamet edenlerden sakin kalmalarını, en yakın güvenli bölgeye gitmelerini ve gelişmeleri resmi kanallardan takip etmelerini istiyoruz' ifadeleri kullanıldı.