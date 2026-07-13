AVRUPA YETİM ELİ'NDEN GAZZE'DE İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARI

İsrail'in saldırıları nedeniyle ağır insani kriz yaşayan Gazze'de faaliyetlerini sürdüren Avrupa Yetim Eli, bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışmalarına devam ediyor.Kuruluş, yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek, gıda paketi, temiz su dağıtımı, çadırkent kurulumu ve nakdi yardım desteği sağlıyor. Sahada görev yapan ekipler, yardımların en fazla ihtiyaç duyan ailelere ulaştırılması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.Avrupa Yetim Eli yetkilileri, Gazze'deki insani şartların her geçen gün daha da ağırlaştığını belirterek, temel yaşam ihtiyaçlarına erişimde ciddi zorluklar yaşandığını ifade etti. Yapılan açıklamada, bölgedeki mağdur ailelerin yanında olmaya devam edecekleri ve hayırseverlerin destekleriyle insani yardım faaliyetlerinin sürdürüleceği vurgulandı.Kuruluş, başta kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler olmak üzere savaşın olumsuz etkilerinden en fazla etkilenen kesimlere ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, insani yardım çalışmalarının uluslararası insani yardım ilkeleri doğrultusunda devam edeceğini bildirdi.Avrupa Yetim Eli, destek veren tüm bağışçılara teşekkür ederek, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine umut olmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.