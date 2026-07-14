Ahbap Derneği Soruşturmasında Yeni Operasyon! 17 Kişi Daha Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülüyor.'Ahbap soruşturması kapsamında 2. dalga sabah saatlerinde gerçekleşti. 17 isim daha gözaltına alındı. İlk operasyonda 21 kişi gözaltına alınmıştı. Bu isimler arasında şarkıcı Haluk Levent de yer alıyor. Bu operasyona ek olarak bu sabah saatlerinde gerçekleşen Ahbap soruşturmasına ilişkin 2. dalga operasyonda 17 isim daha gözaltına alındı.' Öte yandan soruşturma kapsamında, derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent 'Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'örgüt üyeliği' suçlarından gözaltına alınmıştı.