15 Temmuz’un 10. Yılında Ankara’da Dev Buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkentlilerle Millet Bahçesi’nde Buluşacak

AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrif edeceği program, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 17.00'de Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Şehitleri anma ve demokrasi nöbeti etkinliğinde Mehteran Birliği'nin yanı sıra Kıraç, Eşref Ziya Terzi ve Fahir Atakoğlu gibi isimler de sahne alacak.İl Başkanı Hakan Han Özcan, yayımladığı mesajda 15 Temmuz gecesinin sarsılmaz bir inançla kahramanlık destanına dönüştüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: 'Tarihin en karanlık gecelerinden birini, sarsılmaz inancıyla ve çıplak elleriyle bir kahramanlık destanına dönüştüren asil milletimiz; bugün, o büyük dirilişin ve şanlı direnişin yıl dönümündeyiz. Vatanımızın istiklaline, milletimizin iradesine ve demokrasimize pranga vurmak isteyen hain şer odaklarına karşı göğsünü siper eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Onların bıraktığı emanet, bugün bizim namusumuzdur. Biz bu meydanları boş koyarsak, canını vatan için feda eden şehitlerimizin ruhları muazzep olur, gazilerimizin yüreği dağlanır. Biz o gün bizi bölmek, aramıza nifak sokmak isteyenlerin tuzaklarını, birliğimize halel getirmeden kendi başlarına çaldık. Bizim tek ihtiyacımız inancımızı diri tutmaktır. Kardeşliğimizi, beraberliğimizi koruduğumuz müddetçe önümüzde yepyeni, aydınlık ufuklar açılacaktır.Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Özcan, küresel oyunlara karşı dimdik duran bir liderliğe sahip olduklarını belirterek, ' Şükürler olsun ki, en fırtınalı anlarda gemiyi limana sağ salim yanaştıran, küresel oyunlara ve sinsi senaryolara karşı dimdik duran Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Liderimizin arkasından çevrilen dolapları, bu milletin iradesini gasp etmek için kurulan ittifakları hep birlikte gördük. Fakat unuttukları bir şey vardı; o, arkasına milleti alan, hakkın davasına baş koymuş bir liderdi ve asla pes etmedi, milletiyle yürümekten bir an bile vazgeçmedi.' dedi.Milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadıklarını ifade eden Özcan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: 'Milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımıyoruz. Demokrasiyi askıya almaya yeltenen, silahı kendi vatandaşına doğrultan her darbe girişimi bu topraklara yapılmış en alçak ihanettir. Bu vesayetçi akla, bu karanlık zihniyete karşı mücadelemiz son nefesimize kadar sürecektir. 15 Temmuz'da tankların karşısına dikilen o asil ruh neyse, bugün de yarın da içimizdeki inanç aynıdır; hainlere geçit yok! 15 Temmuz, bu aziz milletin zincir kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği, istiklalimizin kıyamete kadar sürecek en büyük vesikasıdır.'