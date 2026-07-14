İstanbul'da Mafyaya Geçit Yok! 77 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da huzur ve güvenliği bozmaya çalışan organize suç odaklarına karşı amansız mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız liderliğindeki İstanbul Polisi, zehir tacirlerine ve sokak mafyasına darbe üstüne darbe indiriyor.Son olarak, vatandaşın canına ve malına göz diken 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun detaylarını kamuoyuna bizzat açıklayan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, suç odaklarına nefes aldırılmayacağının mesajını net bir şekilde verdi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul merkezli olmak üzere diğer illerde de eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlarda büyük bir başarı elde edildiğini duyurdu. Yıldız'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen baskınlarda, halkın huzurunu kaçıran ve suç zincirinin parçası olan tam 77 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.