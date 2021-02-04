Külliye'de Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında kritik 'Yeni Anayasa' zirvesi

Türkiye'nin gözü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi kabul edeceği duyurulmuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli, kritik görüşme için Külliye'ye geldi.



GÜNDEMDE YENİ ANAYASA VAR



Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşmenin temel gündem maddesi 'Yeni Sivil Anayasa' olacak. İkilinin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonları da masaya yatırması bekleniyor.







ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI'NI DA KABUL EDECEK



Erdoğan, Bahçeli'yi uğurladıktan hemen sonra ise Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.



BAŞKAN ERDOĞAN 'YENİ SİVİL ANAYASA' ÇIKIŞI YAPMIŞTI



Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası 'Yeni Sivil Anayasa' çağrısı yapmış, şu ifadeleri kullanmıştı:



Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'dan beri darbeciler tarafından yapılan Anayasalar olduğu ortadadır. Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Anayasa çalışması milletin gözü önünde ve tüm temsilcilerinin katılımı ile olmalıdır ve milletin takdirine sunulması gereklidir.



Ülkemizin bu fırsatı kaçırmasından üzgünüz. Belki de ülkemizde yeni bir Anayasa tartışması başlamalıdır. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla uzlaşırsak yeni Anayasa için harekete geçebiliriz.



MHP LİDERİ DESTEK VERMİŞTİ



MHP Lideri, Başkan Erdoğan'ın çağrısına destek verdi ve şunları söyledi:



Bir toplum sözleşmesi çerçevesinde devletin kuruluş esaslarını belirleyip fonksiyonel hale getiren anayasanın diğer hukuk metinlerinden muhteva olarak farklılıklar içermesi şüphesiz kaçınılmazdır.



Buradan hareketle mevcut ve meri Anayasa'nın olağan dışı şartların mahsulü olduğu, zaman içinde pek çok maddesinde değişiklik yapılmasına rağmen statükocu vasfında herhangi bir zayıflamanın da görülmediği çarpıcı şekilde ortadadır. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir.