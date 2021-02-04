Hadise’ye kötü haber! Bircan Bali'yi o sözlerinden dolayı şikayet etmişti…

Hadise, geçen ay İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Bircan Bali hakkında tedbir talebinde bulunmuştu.



Ancak Hadise'nin, Bali'nin kendisi için 'Eurovision'da Hadise'nin 4. olduğu gün, özel günüydü, yani muayyen günüydü' şeklindeki sözleri yüzünden istediği tedbir talebi reddedilmişti.



Hadise, mahkemenin aleyhine verdiği ret kararına itiraz etti. Bircan Bali'nin bulduğu her fırsatta genel ahlaka aykırı şekilde psikolojik şiddet içeren beyanlarda bulunduğunu itiraz dilekçesinde belirten Hadise'nin avukatı, Gülben Ergen'in geçtiğimiz yıllarda Seren Serengil'e karşı mahkemeden aldırdığı 3 gün tazyik hapsi kararını örnek gösterdi.



Ancak mahkeme, verilen kararın yasaya uygun olduğu gerekçesiyle Hadise'nin itirazını reddetti.

