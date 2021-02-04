Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltında alınan 30 provokatör hakkında karar verildi!

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişindeki izinsiz gösteriler sırasında gözaltına alınan 51 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.







NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİ



Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade işlemleri sona eren şüphelilerden 30'u 'tutuklama', 12'si 'konutu terk etmeme' ve 9'u da 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri talepleriyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Altışarlı gruplar halinde farklı nöbetçi hakimliklerde sorgulanan şüphelilerin işlemleri sabaha doğru sona erdi.



ADLİ KONTROLLE SALIVERİLDİLER



Tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edilen 30 şüpheli 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza verme zorunluluğundan' oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverildi.



Savcılığın ev hapsi uygulanmasını talep ettiği 12 kişi ile yurt dışına çıkış yasağı konulmasını istediği 9 kişi de aynı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.







BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü ve çevresinde 1 Şubat'ta gerçekleştirilen yasa dışı gösterilerde rektörlük binasını kuşatan ve rektörlük çalışanlarının dışarı çıkmasını engellediği için 51 kişinin 'kişi hürriyetini yoksun kılma, kamu malına zarar verme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek' suçlarından gözaltına alındığı belirtilmişti.



Açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü vurgulanmıştı.

