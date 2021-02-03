Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın RT yağmuruna tutulan eski tweet'i

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'yu rektör olarak atamasıyla okulda protestolar başlamıştı.



Rektör protestosu şeklinde başlayan olaylar zamanla HDP ve LGBT destek gösterilerine dönüştü.



Son olarak kampüs içinde eylemlerine devam eden öğrencilerin düzenlediği bir sergide, Kabe fotoğrafını tahrip edip yerlere sermesiyle farklı bir boyut kazandı.



Türk halkının kutsal değerlerine karşı yapılan bu saygısızlığa tepkiler çığ gibi büyüdü. Hemen ardından öğrencilerin rektörlük binasını işgal girişimi de adeta bardağı taşıran son damla oldu.



GÖSTERİCİLERDEN TENCERE-TAVA ÇAĞRISI



Polisin müdahale ettiği olaylar okulun dışına, İstanbul'un öteki yakasınki Kadıköy'e taşındı.



Burada toplanan öğrenciler taşkınlık yaparak polise saldırmanın yanında sosyal medya üzerinden halkı akşam 21.00'de camlardan tencere-tava çalarak tepki göstermeye çağırdı.



Bu çağrıya katılım geniş olmasa da eylem, Gezi Parkı olaylarını hatırlattı ve akıllara 'yeni bir gezi olayının provası mı yapılıyor' sorusunu getirdi.



ERDOĞAN'IN TWEET'İ YENİDEN GÜNDEMDE



Bu gelişmenin ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dönemde attığı bir tweet yeniden gündeme geldi.



'BİZ BUNLARI ÖNCEDEN DE GÖRDÜK'



Erdoğan, Gezi Parkı olaylarına pencerelerinden tencere-tava çalarak destek verenler için o dönem yaptığı paylaşımında 'Tencere tava hep aynı hava biz bunları önceden de gördük' ifadelerini kullanmıştı.



RT YAĞMURU



O döneme damga vuran bu tweet, dünkü çağrıların ardından hatırlanarak sosyal medya kullanıcıları tarafından RT yağmuruna tutuldu.





