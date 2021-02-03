Bilim Kurulu sona erdi! Bakan Koca'dan ilk açıklama!

Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplandı. Bakan Koca, salgınla mücadelede atılacak yeni adımların ele alındığı toplantının ardından bir açıklama yaptı
Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplandı. Bakan Koca, salgınla mücadelede atılacak yeni adımların ele alındığı toplantının ardından bir açıklama yaptı:
"İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü ve aşama aşama 2. gruba dahil vatandaşlar aşılanacak"
"MUTASYONA UĞRAMIŞ VİRÜS"
Ülkemizde İngiltere mutasyonları dışında, 2 vatandaşımızda Güney Afrika varyantı, bir vatandaşımızda da Brezilya varyantı ile karşılaşıldı"