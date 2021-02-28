Mehmet Uçum’u itibarsızlaştırma hamleleri de ellerinde patladı

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu başkanvekili Mehmet Uçum hakkında yapılan itibarsızlaştırma hamlelerini ele aldı.



Övür yazısında; Başkan Erdoğan'ı bilinçli 'düşmanlaştırmak' isteyenler ya ailesine pespayece saldırıyor ya hınçlarını, öfkelerini danışmanlarından ya da sol gelenekten gelip Erdoğan'ı destekleyenlerden çıkarmaya çalışıyor. Bunu da daha çok 'solcu' geçinen meczuplar yapıyor. Geçmişlerinde darbelere payanda olan bu kesimlerin 'yalan haber' konusundaki yetenekleri biraz da o geçmişe dayanıyor.



Bu konuda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, ne zaman siyasi gündeme ilişkin bir şeyler söylese hemen Cumhuriyet gazetesinin yazdığı o klasik yalan devreye giriyor: 'Ata'yı önce adından silmiş...'



Yıllar önce yazılan o yalan haberi hatırlayalım:



'Mehmet Uçum'un asıl adı, Mehmet Ata Uçum'muş. Ancak ailesinin Atatürk'e atfen koyduğu 'Ata' adı, meğer başından beri Mehmet Uçum'u rahatsız edermiş.

Mahkemeye başvurmuş ve bu adı mahkeme kararıyla kaldırtmış.'



Külliyen yalan. Bir gazete elinde belge olmadan bu kadar emin yazabilir mi? Eğer o gazetenin geçmişinde cuntacılık varsa yazar. Uçum, kaç kez bunu yalanlasa da, 'Ata' adının resmi değil aile içinde söyleniyor olduğunu söylese de sonuç değişmedi.



Hâlâ bir kısım meczup gazeteci çıkıp 'Ata adını sildiren Uçum' diye yazabiliyor.

Ne yazık ki utanma kalmadı.



Mehmet Uçum'un yakın çevresinden alınan bilgiye göre “Ata kayıtlı olmadı. Aile içi adıdır. Halen daha kullanılır. Geçmişte de yakın çevresi ve politik çevresi de kullanmıştır. Halen kendisine Ata diyen insanlar vardır. Aile içinde annesi, eşi tüm aile fertleri de kendisine Ata der. Hatta yeğeninin adı ve yakında doğacak torununun adı kendisinin Ata adı mülhem Ata olarak konmuştur. Halen “mehmetataucum” ismiyle kullandığı bir mail adresi vardır.”