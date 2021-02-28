34 askerimiz şehit olmuştu! Saldırıyla ilgili Wagner'den küstah paylaşım

Rus paralı askerlerin oluşturduğu Wagner grubuna bağlı Telegram kanalından oldukça küstah bir paylaşım yapıldı.



Suriye başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarındaki Rus askerleri ve Wagner mensuplarının görüntülerinin paylaşıldığı Telegram kanalında geçtiğimiz gün Türk askerleriyle ilgili bir paylaşım yapıldı.



Geçtiğimiz yıl 27 Şubat tarihinde İdlib'in güneyindeki Cebel Zaviye bölgesine bağlı Balyun yerleşiminde Türk askerlerinin konuşlu bulunduğu bir noktaya yönelik düzenlenen hava saldırısı sonucu 34 Türk askeri hayatını kaybetmiş, birçoğu da yaralanmıştı.



Bu saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği ise halen net olarak açıklanmış değil.



Yapılan açıklamalar sürekli olarak Beşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının saldırıyı gerçekleştirdiğini işaret ediyor olsa da bazı uzmanlar rejimin bu şekilde nokta saldırı yapabilecek askeri teknolojiye sahip olmadığını belirtip, saldırının asıl failinin Rusya olduğunu savunuyor.



"Rusya'nın en iyi hava saldırısıydı"

Bu saldırıyla ilgili olarak Wagner grubuna bağlı Telegram sayfasında yapılan paylaşımda, "Rus Hava Uzay Kuvvetleri'ne bağlı Su-34 savaş uçağının en güzel hava saldırılarından biriydi" ifadeleri yer alıyor.



Ayrıca yapılan paylaşımda, hava saldırısında hayatını kaybeden askerlere ait görüntüleri de paylaşıldı.



Başkan Erdoğan'a hakaret



Diğer yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadeler de grubun Telegram kanalında yayınlanan mesajın son kısmında yer alıyor.