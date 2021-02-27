Meteoroloji'den son dakika İstanbul uyarısı!

Meteoroloji'den yurt genelinde birçok il için hava durumu uyarısı geldi. 27 Şubat 2021 Cumartesi günü beklenen sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ile beraber Edirne, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Kocaeli, Düzce ve Kastamonu çevrelerinde yağmur beklendiğini duyurdu. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayına da dikkat çeken Meteoroloji, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da oluşabilecek çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.



27 ŞUBAT HAVA DURUMU RAPORU: İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ!



Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahmin raporunda, İstanbul'da beklenen yağmur için saat verildi. İşte, Meteoroloji'nin hava durumu tahmin raporu ve il il sıcaklık değerleri;



Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Sakarya, Zonguldak, Bartın çevreleri ile İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.



HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu



İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri yağmurlu



KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri yağmurlu



KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri yağmurlu



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLİ °C, 20°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık



MANİSA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 19°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



ANKARA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık



ÇANKIRI °C, 15°C

Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR °C, 17°C

Az bulutlu ve açık



KONYA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ



Az bulutlu ve açık, zamanla kıyıları parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



BOLU °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,



DÜZCE °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu



KASTAMONU °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu



ZONGULDAK °C, 12°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.



AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu



RİZE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu



TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.



ERZİNCAN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu



ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



DİYARBAKIR °C, 16°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 17°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 15°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

