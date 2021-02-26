USD (Alış - Satış) : 7,19 - 7,21 EURO (Alış - Satış) : 8,78 - 8,80

Silici-2 operasyonunda akaryakıtta vergi kaçakçılığı yapan 120 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı İstanbul merkezli 36 ilde yapılan Silici-2 operasyonunda akaryakıtta vergi kaçakçılığı yapan 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyon kapsamında 157 akaryakıt istasyonunda 196 milyon litre akaryakıt verisinin sistemden silindiği belirlendi.

Güncel / 26 Şubat 2021 Cuma 07:30
Silici-2 operasyonunda akaryakıtta vergi kaçakçılığı yapan 120 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul merkezli 36 ilde eş zamanlı akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik "SİLİCİ 2" operasyonu gerçekleştirildi

Operasyonda 157 akaryakıt istasyonunda toplam 196 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği, silinen akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 1.2 milyar TL olduğu tespit edildi.

Operasyonda bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen 120 şüpheli gözaltına alındı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı