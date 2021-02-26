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Roketsan Genel Müdürü'nden kritik açıklama: Uzayın sınırını aştık

"Dünya'nın En Büyük 100 Savunma Sanayii Şirketi" arasında bulunan Roketsan'ın Genel Müdürü İkinci, milli teknolojilerle uzayın sınırı olarak kabul edilen 100 kilometre irtifanın aşıldığını açıkladı.

Güncel / 26 Şubat 2021 Cuma 10:29
Roketsan Genel Müdürü'nden kritik açıklama: Uzayın sınırını aştık

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, uzayın sınırı olarak kabul edilen 100 kilometre irtifanın aşıldığını açıkladı.

İkinci, ülkemizin uzaya bağımsız olarak erişmesi konusunda düğmeye basıldığını belirterek 'Türkiye'yi uzay ligine taşıma görevi Roketsan olarak bizlere verildi.' dedi.

Roketsan için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyen İkinci, 'Bu sayede sıvı yakıtlı roket motorlarının geliştirilmesi yolunda önemli bir aşama kaydetmiş olduk ve ülkemizin uzaydaki bilimsel çalışmaları başlatılmış oldu. ' dedi.

İkinci nihai hedefin, 100 kilogramlık bir uyduyu 400 kilometrede yörüngeye oturtabilmek olduğunu belirtti.

UZAY MADENCİLİĞİNDE ÖNEMLİ BİR ADIM

Bunu yaptığımız zaman uzaya kendi uydusunu gönderebilen ülke statüsüne geçeceğiz. Tabii bütün bunlarla birlikte, derin uzay ve uzayın keşfi aşamasıyla, dünya dışı gezegenlere erişim, uzay madenciliği gibi birçok gelişmekte olan alanda söz sahibi olmak için önemli bir adım atacağız.

Roketsan olarak yerli ve milli teknolojilerimizle uzay liginin kritik oyuncularından biri olmak, milletimizin ve insanlığın geleceğine ışık tutmak istiyoruz.' ifadelerine yer verildi.

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