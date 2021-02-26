Kısıtlamaya saatler kala yine kilitlendi!

Yoğunluğun en çok olduğu yerlerden biri de Fatih - Aksaray'dı. Saat 16.00'dan itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle tramvay ve otobüs duraklarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.



Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak.



Kısıtlama öncesinde Fatih Aksaray'da trafik ve toplu taşımada yoğunluğu yaşandı.



Saat 16.00'dan itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle tramvay ve otobüs duraklarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.



Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde de trafik kilitlendi.