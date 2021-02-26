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Başkan Erdoğan tarihi Atlas Sineması'nın açılışında konuştu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atlas Sineması'nın açılışında konuştu.

Güncel / 26 Şubat 2021 Cuma 18:06
Başkan Erdoğan tarihi Atlas Sineması'nın açılışında konuştu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yenileme çalışması tamamlanan Atlas Sineması'nın açılış töreninde konuşuyor.


İşte o açıklamalardan satır başları;

Artık bu sinemada gala ve promiyer gösterimleri dahil sinema sanatının en nadide eserleri seyircisiyle buluşabilecek. Tarihi geçmişi, modern altyapısı ile Atlas sinemamız aynı zamanda yaşayan müze olacak.

Ülkemiz sinemasının kazandığı tüm önemli ulusal ve uluslararası ödüller de burada sergilenecek. Beyoğlu Kültür Yolu projemizin önemli duraklarından biri olan Atlas 1948 Sinema Müzesi'nin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Normalleşme ile birlikte çok daha yüksek turist sayılarına ulaşacağımızı biliyoruz. Ülkemize yönelik rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor. İnşallah hep birlikte sağlıklı ve bereketli günlere kavuşacağımız vakitler yakındır. İstanbul en büyük kültür, turizm ve sanat değerimizdir. Bir İstanbullu olarak bu güzel şehri hala hakkıyla değerlendiremediğimize inanıyorum.

İstanbul'un tek başına 50 milyon hatta 100 milyonluk turist ağırlama potansiyelini barındırdığını söyleyebiliriz. Hem İstanbul hem ülkemizin her köşesinde tarih, kültür, sanat, tabii güzellik ve insan hazinesi potansiyelimizi harekete geçirmemiz gerekiyor.

Son 18 yılda bu doğrultuda önemli yatırımlar yaptık. Mekan sayımızı 858 den 4 bin 139'a çıkardık. Etkinliklere katılan izleyici sayısı 114 milyonu buldu. Tiyatro, sinema, kültür merkezleri, müzeler, ören yerleri, sanat merkezleri, opera salonları, tarihi yapılar gibi milletimiz ve tüm insanlığın hizmetindedir.

Beyoğlu Kültür Yolu sinemamız yanında Galataport, Galata Kulesi, Galata Mevlevcihanesi, Tarık Zafer Kültür Merkezi, Narmanlı Han, Mehmet Akif Ersoy Müzesi, Taksim, Atatürk Kültür Merkezi'ni içeren dev bir merkezdir.

Recep Tayyip Erdoğan

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