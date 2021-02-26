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AK Parti 81 ilde yeni yönetimlerini oluşturdu! 25 ilin başkanı değişti

AK Parti, İstanbul kongresiyle birlikte 81 ilde yeni yönetimlerini oluşturdu. 25 ilin başkanı değişti. Yerel seçimlerde CHP’nin kazandığı 8 ilden İstanbul dahil 5’inin başkanının değişmesi dikkat çekti. Kırşehir ve Edirne’de kadın il başkanları göreve geldi. İstanbul İl Başkanlığı’na, AK Parti’yi 2019 seçimlerine götüren Bayram Şenocak yerine Milli Görüş kökenli Osman Nuri Kabaktepe atandı. Bolu, Kırşehir, Bilecik ve Ardahan’da da yeni başkanlarla yola devam kararı verildi.

Siyaset / 26 Şubat 2021 Cuma 08:29
AK Parti 81 ilde yeni yönetimlerini oluşturdu! 25 ilin başkanı değişti

AK Parti il kadrolarında 81 ilin 25'inde il başkanı değişikliğine gidildi. Kırşehir ve Edirne'de kadın il başkanları göreve geldi.

2017-2018 kongre sürecinde tüm illeri ziyaret ederek teşkilâtla buluşan Erdoğan, bu yıl pandemi nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir dahil yalnızca 13 ilin kongresine bizzat katılabildi. Erdoğan diğer tüm kongrelere videokonferansla bağlanarak teşkilata mesajlarını uzaktan verdi. Milliyet'te yer alan haberin detayları şöyle:

AK Parti kongrelerinin başında değişim hedefi yüzde 65 olarak belirlendi ancak 81 ilin sadece 25'inde il başkanı değişti. 35 başkan, 2017-2018'de yapılan 6. kongre sürecinden sonra ataması yapılan isimlerden oluştu. 21 başkan ise 6. kongreden sonra 7. kongrede de, seçilerek güven tazelemiş oldu.

2019 SEÇİMİ ETKİSİ Mİ?

2019 seçimlerinde AK Parti, 25 yıl aradan sonra İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarını CHP'ye kaptırmış; ayrıca Antalya, Kırşehir, Bolu, Bilecik, Artvin ve Ardahan belediyeleri de el değiştirerek AK Parti'den CHP'ye geçmişti. AK Parti, yerel seçimlerde CHP'ye kaptırdığı sekiz ilin, İstanbul dahil beşinin başkanını değiştirdi. İstanbul İl Başkanlığı'na, AK Parti'yi 2019 seçimlerine götüren Bayram Şenocak yerine Milli Görüş kökenli Osman Nuri Kabaktepe atandı. Bolu, Kırşehir, Bilecik ve Ardahan'da da yeni başkanlarla yola devam kararı verildi.

AK Parti, İstanbul'un ilçe başkanlıklarında yüzde 51; Antalya'da yüzde 37; Ankara'da yüzde 28; Bilecik'te yüzde 25; Ardahan'da yüzde 17 ve Bolu'da yüzde 11 oranında değişikliğe gitti. Artvin'de ilçe başkanlarının tamamını değiştiren AK Parti, Kırşehir'de ise aynı ilçe başkanlarıyla devam etmeyi tercih etti. AK Parti Adana ve Mersin'de de başkan değişikliğine gerek görmedi. Söz konusu sekiz ildeki 122 ilçenin teşkilâtlarında yenilenme oranı yüzde 39'da kaldı.

İSTANBUL'DA DEVİR TESLİM

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda dün devir teslim töreni yapıldı. Görevi devreden eski İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak (solda), Osman Nuri Kabaktepe'ye (sağda) başarılar diledi.

İKİ KADIN İL BAŞKANI

Kırşehir ve Edirne'de kadın il başkanları göreve geldi. Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) İl Temsilciliği'ni yürüten Seher Ünsal, AK Parti'nin Kırşehir'deki ilk kadın il başkanı oldu. Bir önceki dönem eşi Nesim İba'nın il başkanlığını yaptığı AK Parti Edirne'de ise, 2019'da Belgin İba başkan olarak atandı. İba, Edirne kongresinde bu kez seçimle başkanlık koltuğuna oturdu.

Ak Parti

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