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Şentop'tan HDP'lilerin fezlekelerine ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop, HDP'lilerin fezlekesi ile ilgili, "Dosyaların içeriğine göre ele alınacak. Karma komisyon değerlendirilecek." dedi. 'HDP Kapatılsın' çıkışlarını da değerlendiren Şentop, "26.dönem ve bu dönemde terörle ilgili çok sayıda dosya olduğunu görüyoruz. Nicelik ve içerik açısından bir farklılık olduğunu üzülerek ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı. HDP'li Gergerlioğlu'nun dosyasının gelmediğini de belirten Şentop, "Dosya gelsin, izlenecek yola bakarız" diye konuştu.

Siyaset / 25 Şubat 2021 Perşembe 08:46
Şentop'tan HDP'lilerin fezlekelerine ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop, HDP'lilerin TBMM'ye gönderilen fezlekeleri ile ilgili izlenecek yola ilişkin, "Dosyaların içeriğine göre ele alınacak. Karma komisyon değerlendirecek." dedi.

HDP Milletvekili Ömer Gergerlioğlu ile ilgili kararın TBMM'ye gelip gelmediğine ilişkin soruya yanıt veren Şentop, "Meclis'e henüz gelmedi. Gelsin, izlenecek yola bakarız" ifadelerini kullandı.

BBP Lideri Mustafa Destici ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nini 'HDP kapatılsın' çıkışları hatırlatılan Şentop'a Meclis Başkanı olarak bakış açısı soruldu. Şentop, TBMM'ye 26.dönem ve 27.dönemde çok sayıda terör dosyası geldiğini belirtti. Şentop, bu gelişmeyi üzücü olarak gördüğünü ifade etti. Şentop, kesin hüküm olmayan, yargılama süreci olan kişilerin aday gösterildiğine de dikkat çekti.

Mustafa Şentop

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