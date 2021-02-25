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İngiliz The Independent çarpıcı yazı! Türkiye lider konumda!

Türkiye’nin havacılık sektöründeki zirve yolculuğu sürüyor... İngiliz The Independent gazetesi, Türkiye'nin havacılık sektöründe Avrupa'nın lideri haline geldiğini yazdı. Yazıda yer alan araştırmaya göre derlenen listede İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini alırken Sabiha Gökçen Havalimanı 5. sırada bulunuyor.

Güncel / 25 Şubat 2021 Perşembe 18:04
İngiliz The Independent çarpıcı yazı! Türkiye lider konumda!

İngiltere merkezli The Independent gazetesinde, 2020 yılının Nisan ve Aralık ayları arasında 400'den fazla havaalanındaki yolcu istatistiklerinin incelendiği bir yazı yayımlandı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK HAVACILIK GÜCÜ TÜRKİYE'DE

Yazıda, araştırma sonucuna göre Avrupa'da en büyük havacılık gücünün "Türkiye" olduğu vurgulandı.

Seyahat Editörü Calder, yazısında koronavirüs salgınının rekabet ve güven koşullarını değiştirdiğine dikkat çekerek, Türkiye'nin havacılık sektöründe yakaladığı liderliğin kalıcı hale gelebileceğini belirtti.

ZİRVEDE İSTANBUL HAVALİMANI VAR

Araştırma sonucuna göre, listenin ilk sırasında İstanbul Havalimanı yer alıyor.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 5. SIRADA YER ALIYOR

İstanbul'u Moskova'dan 2 havalimanı takip ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı da listede beşinci sırada bulunuyor.

Sabiha Gökçenİngiltere

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