İngiliz The Independent çarpıcı yazı! Türkiye lider konumda!

İngiltere merkezli The Independent gazetesinde, 2020 yılının Nisan ve Aralık ayları arasında 400'den fazla havaalanındaki yolcu istatistiklerinin incelendiği bir yazı yayımlandı.



AVRUPA'NIN EN BÜYÜK HAVACILIK GÜCÜ TÜRKİYE'DE



Yazıda, araştırma sonucuna göre Avrupa'da en büyük havacılık gücünün "Türkiye" olduğu vurgulandı.



Seyahat Editörü Calder, yazısında koronavirüs salgınının rekabet ve güven koşullarını değiştirdiğine dikkat çekerek, Türkiye'nin havacılık sektöründe yakaladığı liderliğin kalıcı hale gelebileceğini belirtti.



ZİRVEDE İSTANBUL HAVALİMANI VAR



Araştırma sonucuna göre, listenin ilk sırasında İstanbul Havalimanı yer alıyor.



SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 5. SIRADA YER ALIYOR



İstanbul'u Moskova'dan 2 havalimanı takip ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı da listede beşinci sırada bulunuyor.