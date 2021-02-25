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Cinsel saldırı davasında CHP'li Umut Karagöz hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Maltepe'de bir kafede Z.Y.'ye adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi Umut Karagöz hakkında "Cinsel saldırı" ve "Cinsel saldırı amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplamda 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Öte yandan yalancı tanıkla tacizden kurtulmaya çalışan Karagöz'ün tahliye olma hayalleri suya düştü. Şikayetçi avukatı, tanık Edip Derin'in 3 senedir çalıştığını ve sanığı tanıdığını beyan etmesine rağmen, sanıkla aynı iş yerinde çalışan mağduru tanımamasının çelişkili olduğunu öne sürerek "Çünkü her ikisi de garsonluk yapmaktadır" dedi.

Güncel / 25 Şubat 2021 Perşembe 10:36
Cinsel saldırı davasında CHP'li Umut Karagöz hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Maltepe'de bir kafede Z.Y.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi Umut Karagöz'ün (41) davasında savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Umut Karagöz Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Tanık olarak dinlenen Edip Derin, olay tarihinde gayri resmi olarak bekçilik yaptığını belirterek 'Ücret karşılığı çalışmaktaydım. Olay günü gece saat 23.00 sıralarında sanık ile mağdurun kafeden gülerek çıktığını gördüm. Ben sanığı kafede garsonluk yapmasından tanırım, kafeden çıktıklarında hareketlerinde herhangi bir anormallik görmedim. Birlikte motosiklete binip gittiler' ifadelerini kullandı.



ÇELİŞKİLİ İFADELER

Şikayetçi avukatı, tanık Edip Derin'in 3 senedir çalıştığını ve sanığı tanıdığını beyan etmesine rağmen, sanıkla aynı iş yerinde çalışan mağduru tanımamasının çelişkili olduğunu öne sürerek 'Çünkü her ikisi de garsonluk yapmaktadır' dedi.

KALMASI İÇİN ISRAR ETTİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında suç tarihi olan 20 Kasım 2020'de Umut Karagöz'ün Z.Y. ve arkadaşları Ö.K. ile akşam saatlerinde kapalı bir kafede buluştuklarını belirtti. Mütalaada bir süre sonra Ö.K.'nin kafeden ayrıldıkları, Umut Karagöz ile Z.Y.'nin yarım saat kadar yalnız kaldığı ifade edildi. Z.Y.'nin kalkmak istediği sırada sanık Umut Karagöz'ün kalması için ısrar ettiği belirtilen mütalaada, Z.Y.'nin rahatsız olduğu, gitmek için ayağa kalktığında sanığın cinsel saldırıda bulunduğu ifade edildi.



SANIK KENDİSİNİN DE KIZI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Z.Y.'nin kurtulmak için masada bulunan bardağı kurtulmak için sanık Umut Karagöz'ün kafasına vurduğu belirtilen mütalaada, Umut Karagöz'ün
Z.Y.'yi darp ederek tuvalete götürdüğü ve orada yaklaşık bir buçuk saat 'nitelikli' cinsel saldırıda bulunduğu ve darp etmeye devam ettiği kaydedildi.
Mütalaada Umut Karagöz'ün olay sırasında Z.Y.'nin boğazını sıkarak 'Bağırma burada kimse seni duymaz kapı da kilitli' dediği ve yaşananları kimseye anlatmaması konusunda uyararak kendisinin de bir kızı olduğunu söylediği iddia edildi.

22 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mütalaada Umut Karagöz'ün 'Cinsel saldırı' ve 'Cinsel saldırı amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Şikayetçi avukatı mütalaaya katıldıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık Umut Karagöz 'Tahliyemi ve beraatimi talep ederim' dedi. Sanık avukatı mütalaayı kabul etmediklerini belirterek mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre talep etti.



TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı süre verilmesine karar verdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise 20 Kasım 2020 tarihinde Maltepe'de bir kafede sanık Umut Karagöz'ün Z.Y. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu anlatıldı. İddianamede sanık Umut Karagöz hakkında 'Cinsel saldırı', 'Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'Tehdit' suçlarından 24 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

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