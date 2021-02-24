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Boğaziçi'ndeki provokasyona sahip çıktılar! Terör sevici Şebnem Korur Fincancı ve feminist Butler'dan açık destek

16 bin öğrencinin okuduğu Boğaziçi Üniversitesi'nde yalnızca birkaç yüz kişinin destek verdiği ve başını marjinal örgütlerin çektiği eylemlere, terör örgütü propagandası yapmaktan ceza alan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve ünlü feminist kuramcı Judith Butler da destek vermek için yarın açık ders düzenleyecekler.

Güncel / 24 Şubat 2021 Çarşamba 13:04
Boğaziçi'ndeki provokasyona sahip çıktılar! Terör sevici Şebnem Korur Fincancı ve feminist Butler'dan açık destek

Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar sürüyor. Güney Kampüs'te marjinal grupların sürdürdüğü eylemler kapsamında açık dersler de düzenleniyor.

Berkeley Üniversitesi öğretim üyesi, dünyaca ünlü feminist kuramcı Judith Butler, yarın Phil-Free adındaki Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümü öğrencilerinin düzenlediği açık derse konuşmacı olarak katılacak. Öğrencilerin davetlisi olarak derse katılacak olan Butler, Boğaziçi'ne desteğini gösterecek.

24 Şubat Çarşamba günü düzenlenecek olan açık derste önce saat 14.00'da Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, ardından 21.00'de de Judith Butler yer alacak. Butler'ın girdiği açık ders, 'Bölgelerarası Dayanışmalar' hakkında olacak.

Terör destekçisi
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK'ya verdiği açık destekle tanınıyor. Fincancı, Cizre'de devletin halkı öldürdüğünü ve Türkiye'nin yargılanması gerektiğini savunarak terör örgütü PKK'nın alenen yanında yer almıştı.

Recep Tayyip Erdoğan

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