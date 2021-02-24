‘Batıyoruz’ diye il il gezerken Türkiye’nin ilk akıllı yolunu kullanmaları manidar oldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin ekonomi modelini tüm vatandaşlara anlatılması için 20 vekile talimat vererek, Türkiye turunu başlattı.



Bu kapsamda ziyaretlerine devam eden CHP'nin son durağı Nevşehir oldu.



Ankara'dan Nevşehir'e giderken konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken hem ekonomiye yönelik eleştirilerde bulundu hem de Türkiye'nin ilk akıllı otoyolu olarak duyurulan Ankara-Niğde Otoyolu'nu ulaşımda kullandı.



Öztrak ayrıca, yapılan yolun da harika olduğunu söyledi.





Ekonomi kötü yollar israf



CHP'nin her fırsatta ekonominin kötü olduğunu ve bunun için yol yatırımlarını israf olarak nitelendirmesinden sonra, yine bu yolları kullanması, sosyal medyadan eleştirileri de beraberinde getirdi.