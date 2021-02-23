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Kılıçdaroğlu ve yönetimine iki satırlık adamlar diye Mehmet Kesimoğlu CHP'ye geri döndü!

CHP’den koparak yeni parti hazırlığında olan Muharrem İnce’nin CHP üzerindeki etkileri sürüyor. CHP’den istifa haberleri peş peşe gelirken bugün ise dikkat çeken bir ‘katılım’ yaşandı. 2019 yılında Muharrem İnce’ye yakın olduğu için aday gösterilmeyen ve “iki satırlık adamlara meydan okuyorum” diyerek CHP’den istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu yeniden CHP’ye katıldı.

Güncel / 23 Şubat 2021 Salı 22:38
Kılıçdaroğlu ve yönetimine iki satırlık adamlar diye Mehmet Kesimoğlu CHP'ye geri döndü!

CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'nin ideolojik bir savrulma yaşadığını ifade ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde bulundu ve istifa etti.

Yeni parti hazırlığında olan Muharrem İnce'nin CHP üzerindeki etkileri ise sürüyor. Partiden peş peşe istifa haberleri gelirken bugün ise dikkat çeken bir 'katılım' haberi geldi.

İNCE'YE YAKIN İSİM CHP'YE KATILDI

2019 yılında Muharrem İnce'ye yakın olduğu için CHP'den Belediye Başkan Adayı gösterilmeyen ve istifa ederek bağımsız olarak seçime giren Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu yeniden CHP'ye katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA 'İKİ SATIRLIK ADAM' DEMİŞTİ

Kesimoğlu 2019 yılında Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ben CHP Genel Merkezinin esir almış ve partimizi her geçen gün rezil eden bu "iki satırlık" adamlara meydan okuyorum, isyan ediyorum, Kılıçdaroğlu ve ekibi orada olduğu sürece CHP'ye dönmeyeceğim" açıklamasını yapmıştı.

Kesimoğlu bugün yaptığı açıklamada CHP'ye katıldığını belirterek, "Ülkemin mutluluğunu da kurucu değeri de Cumhuriyet Halk Partisi'nde görüyorum. Bugünden itibaren yoluma CHP üyesi olarak devam edeceğimi duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

Siyamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:




CHP'DE İNCE BORSASI KURULDU

CHP Genel Merkezi ile sorunlu olan birçok CHP'li belediye başkanı, milletvekili ya da parti üyesi 'İnce'nin partisine geçebilirim' şeklinde aba altından sopa göstererek Genel Merkez'den istediği talepleri karşılatmaya çalıştığı da kulislerde konuşuluyor.

NE VADETTİLER?

CHP yönetiminin bu kadar ağır sözlerin ardından Kesimoğlu ile barışıp partiye alması dikkat çekerken CHP'nin Kılıçdaroğlu'na 'iki satırlık adam' sözleriyle isyan ederek 'dönmeyeceğim' diyen Kesimoğlu'na ne vadettiği de merak konusu oldu. Kaynak : Takvim

Mehmet Siyam KesimoğluMilletvekiliKemal KılıçdaroğluCumhuriyet Halk PartisiMuharrem İnce

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