İlahiyatçı Muhammet Emin Saraç son veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katılıyor!

İlahiyatçı Profesör Muhammet Emin Saraç'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii'ne getirildi.



YÖK BAŞKANI SARAÇ BABASININ CENAZESİ BAŞINDA



Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç, YÖK Başkanı Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç'ın babası oluyor.



YÖK Başkanı Yekta Saraç, cenaze töreni öncesinde babası Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç'ın cenazesi başına gelerek dua etti.



CÜZ DAĞITILIP HATİM İNDİRİLDİ



Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç'a son veda için Fatih Camii avlusunda toplanan kalabalığa cüz dağıtıldı. Cenaze töreni öncesinde Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç için toplananlar hatim indirdi.







Cenaze namazına yakınlarının yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.



Cenaze töreninde konuşan Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



'Muhterem hocamızı İmam Hatip okulu yıllarından itibaren tanıyorum. O günden son dönemde yaşadığı sıkıntılara kadar fırsat buldukça hep ziyarete gittim. Ziyaretlerimde kendisinden çok ama çok istifade ettim. Hocamızın ömrü hadis, tevsir, fıkıh ilminde öncülük etti. Onun rahli tedrisinde bulunanlar da inşallah bundan sonraki süreci aynı şekilde sürdüreceklerdir. Buna inanıyorum. Biz kendisini hep bir muhaddis olarak iyi bildik, iyi tanıdık. Rabiim ebedi alemde de birlikte eylesin' dedi.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç için bazı gazetelerde yayımlanan taziye mesajında, 'İslam'ın doğru şeklide anlatılmasına ve yaşanmasına adadığı ömrü boyunca yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce talebe yetiştiren muhterem hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz.' ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan, bugün bazı gazetelerde Muhammed Emin Saraç için yayımlanan taziye mesajında şunları kaydetti:



'Kıymetli İslam alimi Muhammed Emin Saraç Hoca'mızın vefatından derin bir teessür duydum. İslam'ın doğru şeklide anlatılmasına ve yaşanmasına adadığı ömrü boyunca yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce talebe yetiştiren muhterem hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz. Muhammed Emin Saraç Hoca'mıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, başta ailesi olmak üzere, talebelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.'





