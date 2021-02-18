IMF: Politika değişikliği enflasyonu kademeli olarak düşürecektir

IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan, "Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir" derken, IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson, "Türkiye'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ediyoruz" açıklamasını yaptı.