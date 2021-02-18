USD (Alış - Satış) : 7,00 - 7,02 EURO (Alış - Satış) : 8,46 - 8,47

Eskişehirli Gara şehidi Mevlüt Kahveci’nin annesi Ayşe Güler PKK’nın iftirasını yalanladı

Eskişehirli Gara şehidinin annesi PKK’nın iftirasını yalanladı. Oğlunun naaşını teşhis ettiğini anlatan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin annesi Ayşe Güler, "Naaşında sadece kurşun yarası vardı, bu karalamaları Kılıçdaroğlu ve HDP yapıyor" açıklamasında bulundu.

Güncel / 18 Şubat 2021 Perşembe 09:41
Eskişehirli Gara şehidi Mevlüt Kahveci’nin annesi Ayşe Güler PKK’nın iftirasını yalanladı

Irak'ın Gara bölgesinde şehit edilen 13 kişiden biri olan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin annesi Ayşe Güler, PKK terör örgütünün şehitlerin Türk Hava Kuvvetleri bombardımanıyla öldürüldüğü iftiralarını yalanlayarak cenazelerini gördüğünü anlattı ve 'Naaşında sadece kurşun yarası vardı. Bu karalamaları Kılıçdaroğlu ve HDP yapıyor. Ben onları Allah'a bıraktım, devlete bıraktım. Devlet onlardan intikamımızı alacak' dedi.

Pençe Kartal-2 Harekât bölgesinde yer alan Gara'da PKK tarafından kaçırılarak şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin ailesinin acısı sürerken, kamuoyunda yer alan iftiralara karşı şehit annesi sert tepki gösterdi. Şehit Mevlüt Kahveci'nin annesi Ayşe Güler, oğlunun naaşını teşhis etmeye gittiğini anlattı.

'DEVLET DEĞİL PKK ÖLDÜRDÜ BENİM OĞLUMU'
Oğlunun kimliğini teşhis eden anne Güler, şehidin naaşında sadece kurşun yarası olduğunu söyleyerek, 'Benim oğlum bombalamayla ölmedi. Oğlumun cesedi iyiydi. Cesette bir şey yoktu. PKK vurmuştu. Bir tane kurşun yarası vardı. Sadece kurşun yarası vardı. Kolu, bacağı her yeri sağlamdı. Devlet değil PKK yapmış. 4 sene boyunca devlet benim yanımdaydı. Cumhurbaşkanı, Süleyman Soylu, Mehmet Ersoy hepsi yanımdaydı. Devlet beni hiç bırakmadı. Benim devletle sorunum yok. Devlet değil PKK öldürdü benim oğlumu' diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANI BENİ ARADI, HEPSİNİN 'KÖKÜNÜ KAZI' DEDİM'
Acı haberi aldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini aktaran Ayşe Güler, 'Kazı dedim, kökünü kazı onların. Benim oğlumun intikamını al dedim. 13 tane şehidin intikamını al dedim. Hepsini söyledim. Bana tamam dedi' ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile bir olduğunu ve devleti karalamaya çalıştığını öne süren şehidin acılı annesi Ayşe Güler, 'Kılıçdaroğlu yalan söylüyor. İnsanları birbirine düşürüyor. Kılıçdaroğlu ve HDP bir oluyor, devleti karalamak istiyor. Kıskanıyor ve özellikle söylüyor. Hepsi yalan. Cenazelerimizde bir şey yok ölülerimizde bir şey yok. PKK yapmış. Bu karalamaları Kılıçdaroğlu ve HDP yapıyor. Ben onları Allah'a bıraktım, devlete bıraktım. Devlet onlardan intikamımızı alacak ben bir şey demiyorum. Vatan sağ olsun. Devlet var bizim arkamızda. Ben oğlumu yetiştirdim, büyüttüm. PKK vurdu benim oğlumu. Ben oğlumu devlete verdim, onlara vermedim' şeklinde konuştu.

'MEKTUPTA 'BEN DEVLETİME GÜVENİYORUM, BENİ KURTARIR' DİYORDU'
Yaklaşık 2 yıl önce oğlu Mevlüt Kahveci'den gelen mektuptan bahseden anne Güler, 'Çocuklar ölmeden 2-3 gün önce bizi aradılar. Çocuklarınızı devlet bombalıyor dediler. Ama kendileri vurmuş. Yalan söylüyorlar. Devletin ilgisi yok. Yapan HDP, yapan PKK. Oğlumdan gelen mektup daha önceydi. 2 sene kadar önce oldu. O zaman bütün ailelere geldi. Öyle kötü bir yazı yoktu. 'Ben devletime güveniyorum, devletim beni kurtarır diyordu'. Ben başka bir şey görmedim' diye konuştu.

'DEVLETİ KARALAMAYA HAKLARI YOK'
Şehit oğlunu toprağa verdiğini ve naaşını gözleriyle gördüğünü vurgulayan Ayşe Güler, 'Ben hiçbir şey demiyorum, vatan sağ olsun. Ama devleti karalamaya da hakları yok. Yalan söylemeye de hakları yok. Benim cenazem de iyiydi, ölümde iyiydi. Düğün konvoyu gibi konvoyla şehidimi götürdüm gömdüm. Devlete zeval gelmesin. Karalayanlar kendi kendinden bulsun' dedi.

Kemal KılıçdaroğluMehmet ErsoyRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı