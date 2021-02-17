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Terör eyleminden Boğaziçi provokasyonuna.... Yakalandığında da pişmanım dedi!

Terörist başının yakalanmasının yıl dönümünde korsan gösteri yapma hazırlığında yakalanan ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 26 kişi arasında Boğaziçi Üniversitesindeki rektör atamasını bahane ederek Adana’da gerçekleştirilen provokatif eylemlere katılan Mazlum Gök’ün de olduğu belirlendi.

Güncel / 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:00
Terör eyleminden Boğaziçi provokasyonuna.... Yakalandığında da pişmanım dedi!

Adana'da hafta başında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü nedeniyle korsan gösteriye hazırlığı yapan ve sosyal medyada örgüt propagandası gerçekleştiren 26 kişinin arasında bulunan Mazlum Gök'ün, HDP çatısı altında kurulan 'Birleşik Gençlik Meclisi' üyesi olduğu ve Boğaziçi Üniversitesindeki rektör atamasını bahane ederek Adana'da gerçekleştirilen provokasyonda yer aldığı belirlendi. Gök'ün ayrıca 5 Şubat günü kentte düzenlenen eylemlere destek vermek için HDP İl Binasında açıklama yaptığı da polis tarafından tespit edildi. Adliyeye sevk edilenlerden birinin 'Pişmanız' demesi dikkat çekti.



30 ADRESE OPERASYON

Terör örgütü PKK'nın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana polisi, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü nedeniyle korsan gösteri hazırlığındaki 12 kişi ile birlikte sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen 18 kişiyi tespit etti. 13 Ocak günü şafak vakti 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler kapılarını koçbaşları ile kırarak girdikleri evlerde 26 şüpheliyi gözaltına aldı.

POLİS TARAFINDAN TESPİT EDİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Mazlum Gök'ün örgütün sokak eylemlerinde rol aldığı, Dağlıoğlu Mahallesi'nde 2014 yılında yapılan sokak eylemlerine katıldığı ve örgütü simgeleyen paçavrayla görüntü verdiği polis görüntüleriyle ortaya çıktı. Öte yandan Gök'ün HDP çatısı altında kurulan Birleşik Gençlik Meclisi üyesi olduğu ve Boğaziçi eylemlerine katılarak provokasyon yaptığı, yasak olmasına rağmen eylemlere destek vermek için HDP İl binasında açıklama da bulunduğu da polis tarafından tespit edildi.



'PİŞMANIZ'

Bu arada emniyetteki sorguları tamamlanan 9 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 17 kişi adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında şüphelilerden birinin 'Yaptığımızdan pişmanız' demesi dikkat çekti. Mahkeme Mazlum Gök ile birlikte toplam 8 kişiye adli kontrol şartı uygularken, 1 şahıs ev hapsi cezası aldı, 10 kişi ise serbest kaldı.

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