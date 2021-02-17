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Süleyman Soylu ve Hulusi Akar'a suikast talimatı almıştı! İşte Sonay Bakar isimli teröristin cezası

Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'ya suikast talimatı aldığını itiraf eden PKK'lı Sonay Bakar, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Güncel / 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:17
Süleyman Soylu ve Hulusi Akar'a suikast talimatı almıştı! İşte Sonay Bakar isimli teröristin cezası

PKK'nın hedefindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a suikast yapmak üzere gönderilen PKK'lı kadın terörist Sonay Bakar'a 'Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçundan müebbet hapis cezası verildi.

250 TERÖRİSTİ DEŞİFRE ETTİ

PKK'nın hedefindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a suikast yapmak üzere gönderilen PKK'lı kadın terörist Ankara'da teslim olup 250 örgüt üyesini deşifre etmişti.

KOD ADI: ZENDA AVESTA

5 yıl önce PKK terör örgütüne katılan 'Zenda Avesta' kod adlı Sonay Bakar (21) Kuzey Irak'taki örgütün sözde sabotaj okulu ve patlayıcı devresi üretim biriminde eğitimler aldıktan sonra Türkiye'de ses getiren eylem yapmak amacıyla sahte kimlikle ülkeye gönderilmişti.

İçişleri Bakanı Soylu ve Milli Savunma Bakanı Akar'a yönelik eylem için İstanbul'da keşif yapmaya başlayan terörist, bir süre parklarda, apartman çatı katlarında yattıktan sonra eylem için Ankara'ya geçmişti.



Örgüt üyeleri ile irtibatı kesilen terörist deşifre olduğunu ve güvenlik güçleri tarafından takip edildiğini düşünerek yakalanacağını anlayınca gittiği polis merkezinde 'Ben teröristim' diyerek teslim olmuştu.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI

Terörist Bakar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı ve 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan iddianame düzenlenmişti.

PKK/KCK'ya katıldıktan sonra örgüt içerisinde yaklaşık 200 patlayıcı devre imal ettiğini, 30 tane de tuzaklı mayın hazırladığını itiraf eden terörist ifadesinde Soylu ve Akar'ın örgütün üzerine çok gittiği gerekçesi ile eylem yapma kararı alındığını anlatmıştı.

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