USD (Alış - Satış) : 6,92 - 6,93 EURO (Alış - Satış) : 8,40 - 8,42

HDP konuşur, patronu susar mı? HPG’den rezil 'Gara' açıklaması

Terör örgütü PKK’nın askeri ayağı HPG, Gara’da şehit edilen 13 vatandaşımız hakkında rezil bir iftira ortaya attı. HDP’lilerin, “rehineleri TC vurdu” şeklindeki rezilliğini bir üst seviyeye çıkaran katiller, Türkiye’nin kimyasal silah kullandığını ileri sürdü.

Güncel / 17 Şubat 2021 Çarşamba 07:15
HDP konuşur, patronu susar mı? HPG’den rezil 'Gara' açıklaması

Türkiye, onlarca yıldır bölgede sivilleri öldüren, Türk, Kürt demeden bebekleri katleden terör örgütü PKK’yı bitirme noktasına getirdi. Terör örgütü PKK’nın sözde başkenti Kandil’e giden Gara’yı da teröristlerden temizleyerek tarihi bir zafer kazanan Türkiye, Gara’yı aldıktan sonra büyük bir rezillikle karşı karşıya kaldı.

Tüm ABD desteğine rağmen Gara’yı kaybeden terör örgütü PKK, 13 masum Türk vatandaşını infaz etti.

Bu infazın ardından terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP, söz konusu infazlara dair mide bulandırıcı bir iftira atarak devlete suç attı. HDP’li milletvekilleri, 13 vatandaşımızı devletin vurduğunu ileri sürdü.

HDP’nin bu rezilliğinin ardından, patronları da iftirayı sürdürdü. HDP’nin sırtını yasladığı PKK’nın askeri ayağı HPG, Gara’ya dair akılalmaz yalanlar savurdu.

Bir açıklama yapan HPG, Türkiye’nin bölgede kimyasal silah kullandığını ileri sürdü. Açıklamada, “Üzerinden 3 gün geçmiş olmasına rağmen esir kampında ve çevresinde ağır bir gaz ve kimyasal kokusu bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Afrin’de de Türkiye’ye aynı iftirayı atan terör örgütü PKK, kuyruğu dik tutmaya çalıştığı için yaptığı “biz hala ayaktayız” açıklamasından yaklaşık 1 hafta sonra Afrin’den kaçmak zorunda kalmıştı. Sonu gelen PKK’nın Türkiye’yi sürekli aynı yalanlarla hedef alması, ölümün kokusunu alan teröristlerin içinde bulunduğu iğrenç durumu gözler önüne serdi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı