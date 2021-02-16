Mansur Yavaş’tan kar yağışı sonrası kapanan yollar için çözüm önerisi: Trafiğe çıkmayın

Başkent Ankara’da, gün boyu süren kar yağışı, hayatı felç etti. Kent geneli beyaza bürünürken sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti. Belediye tarafından tuzlamanın yapılmadığı ,



Başkent'te gün boyu süren kar yağışı, hayatı felç etti. Kent geneli beyaza bürünürken sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti. Soğuk hava ile birlikte yollarda oluşan buzlanma nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi. Bazı araçlar ise kayan yollarda kaza yaptı.



Halkın çözüm beklediği Ankara’da, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mansur Yavaş, çözüm önerisi olarak vatandaşlardan araçlarıyla trafiğe çıkmamasını istedi.







Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, “Değerli Hemşehrilerim, çok acil olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Trafiğe çıkacak hemşehrilerimizin ise gidecekleri güzergahı araç kameralarından izleyip buna göre yola çıkmalarını öneriyorum” dedi.