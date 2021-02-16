Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Türkiye, Gara'da şehit edilen 13 vatandaşın yasını tutuyor.



Yaşanan kalleş katliamın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin konuya ilişkin TBMM'ye soru önergesi verdiğini açıklamış, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Meclis'i bugün bilgilendireceklerini belirtmişti.







KILIÇDAROĞLU BİLGİLENDİRİLDİ

Akar ve Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda konuşmadan önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamında ziyaret etti.



İki bakan, Meclis'ten önce, Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.



AKŞENER'E DE BİLGİ VERİLECEK

Akar ve Soylu, 14.00'te de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir görüşme gerçekleştirecek.