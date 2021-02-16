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Bilim insanları harekete geçti! 50 bin yıl önce de...!!!

Rusya'da bilim insanları, buzullarda 50 bin yıla kadar zarar görmeden bugüne ulaşmış hayvan fosillerinden alınan örneklerle tarih öncesi virüsleri tespit etmek için araştırma başlattı. Bilim insanlarının söz konusu araştırma için gelecekte Covid-19 gibi salgınlara ışık tutabileceğini bildirdi.

Güncel / 16 Şubat 2021 Salı 19:53
Bilim insanları harekete geçti! 50 bin yıl önce de...!!!

Rusya'nın doğusundaki Yakutsk kentindeki Yakutsk Devlet Üniversitesi'nden bilim insanları, buzullarda 50 bin yıla kadar zarar görmeden bugüne ulaşabilmiş ve ele geçirilen hayvan fosillerinden alınan örneklerle tarih öncesi virüsleri tespit etmek için araştırma başlattı.

Bilim insanlarının, araştırma kapsamında bu hayvanlardan 50 farklı örnek aldıkları belirtildi. Araştırmayı yürüten uzmanlardan Dr. Olesya Okhlopkova, Rusya'da paleo-virolojinin gelişimine katkı sağlamayı mümkün kılacak paleo-virüsler bulmak istiyoruz dedi.

Araştırmanın amacının virüslerin geçirdiği evrimi incelemek olduğunu belirten bilim insanları, dünyada gelecekte ortaya çıkabilecek ve Covid-19 gibi salgına neden olabilecek virüslere de ışık tutabileceğini duyurdu.

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