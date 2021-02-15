Pervin Buldan Boğaziçi öğrencilerini ziyaret etti

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, MYK Üyesi Ferhat Encü, İstanbul İl Eş Başkanı Elif Bulut ve Gençlik Meclisi Üyeleri AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum olarak atanmasına karşı direnişe geçen ve iktidarın saldırılarına maruz kalan öğrencilere destek ziyaretinde bulundu. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin evlerine misafir olan Buldan ve beraberindekiler öğrenciler tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.



Öğrenciler tarafından kapıda karşılanan Buldan'a çay ikram edilirken, Buldan da öğrencilere kurabiye servisi yaptı. Karşılıklı sohbet ve esprilerle devam eden sohbette öğrenciler taleplerini ve görüşlerini paylaştı.



Öğrenciler, kayyuma karşı gerçekleştirdikleri eylemlerin Türkiye'ye yayılmasından memnun olduklarını ve bu direnişin daha da büyümesi gerektiğini ifade etti; gözaltı, işkence ve baskıların kendilerine geri adım attıramayacağını söyledi. Öğrenciler kayyum rektörle birlikte HDP'li belediyelere atanan kayyumların ne anlama geldiğini daha iyi anladıklarını söyledi. Öğrencilerden biri, “Öyle anlattıkları gibi gencecik masum çocuklar değil, kararlı ve gelecekleri için direnen bireyleriz. Mücadelemizi bilinç ve kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.



Pervin Buldan öğrencileri ziyaret etti



Uzun süre öğrencileri dinleyen Buldan, “Üniversiteleri bitirdikten sonra da işsizlik sorununuz var. Ne yazık ki üniversiteyi bitiren öğrencilerimiz iş bulamıyor. AKP Hükümeti gitmeden de gerçekten bu durum düzelmeyecek. O yüzden ilk seçimde AKP'nin olmadığı demokratik ve yönetilebilir bir ülke için, gençlerin eğitimlerine müdahale edilmeyen ve üniversiteyi bitirdikten sonra da kendi alanlarında iş bulabileceği bir gelecek için çabalıyoruz” dedi. Buldan, ilk olarak HDP'li belediyelere karşı hayata geçirilen kayyum uygulamasıyla yaşanan hukuksuzlukların tüm Türkiye'ye yayıldığına dikkat çekerek, “Yöneten her kesim Kürtleri ezdi, yok saydı, her türlü zulmü yaptı. Bugün de bu böyle. Ancak yaşanan bu zulüm ve HDP'ye yapılan bu baskılar sadece HDP'nin ya da Kürtlerin bir meselesi olarak görülmemeli. Çünkü bugün bize yapılan yarın başka bir kesime yapılıyor. Görüyoruz, işte Alevilerin evleri işaretleniyor. Ben sizin bu tespitinize katılıyorum. HDP'li belediyelere atanan kayyumlar gitmeden Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyum da gitmeyecek. Bu bir gerçek” ifadelerini kullandı.



Ardından Buldan ve öğrenciler selfie çekti. Bu sırada Buldan, kızı Zelal'in Selahattin Demirtaş'la olan bir anısını paylaştı: “Benim kızım Zelal Selahattin'in (Demirtaş) hayranıdır. Birgün bana onunla selfie çekmek istediğini söyledi. Ben de rica ettim, selfie çektiler. Ancak akşam eve geldiğimizde kızım fotoyu bana gösterdi. Fotoda sadece Selahattin vardı, kızım yoktu. Ben de bunun üzerine Selahattin'i aradım ve 'Hani selfiede kızım yok, bir tek sen çıkmışsın' dedim. O da 'E işte selfie dediğin öyle olur, hakiki özçekim yaptım' diye takıldı.' Buldan'ın anlattığı anekdot üzerine gülüşmeler yaşandı. Ardından Buldan ve beraberindekiler ile öğrenciler evin önünde, “Aşağı bakmayacağız” kampanyasına atıfla başlarını yukarı kaldırarak fotoğraf çektirdi.