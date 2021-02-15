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Öztürk Yılmaz’dan CHP’ye ağır eleştiriler: Bunlar şuursuz siyasette gidecekleri yer cehennemdir.

Gara şehitleri ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz CHP ve HDP’yi çok sert sözlerle hedef aldı. Muhalefetin teröre karşı net duruş sergilemediğini dile getiren Öztürk Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini vatana ihanet ve şuursuzlukla suçladı..

Güncel / 15 Şubat 2021 Pazartesi 14:00
Öztürk Yılmaz’dan CHP’ye ağır eleştiriler: Bunlar şuursuz siyasette gidecekleri yer cehennemdir.

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Terörü kınayamayanlar alçaktır, aşağılıktır, siyasetin yüz karasıdır." dedi. Öztürk Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, PKK tarafından kaçırılarak alıkonulan 13 Türk vatandaşının teröristlerce şehit edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"(13 Türk vatandaşı) deyip geçmeyelim, bunlar bizim kahramanlarımız, bu ülke için bedel ödeyen insanlar." diyen Yılmaz, şehitlerin ailelerine, yakınlarına ve tüm millete başsağlığı diledi.

Yılmaz, ABD'nin, bu elim olayı kınadığı metinde "olaya ilişkin soru işaretleri bulunmasının" kabul edilemeyeceğini ve bu tür cümlelerin bir müttefike yakışmadığını ifade etti.

.Terörle mücadelenin ikiyüzlülükle olmayacağını vurgulayan Yılmaz, "ABD, 11 Eylül saldırısını gerçekleştiren Bin Ladin'i Pakistan'da öldürdükten sonra Umman Denizi'ne attı. Biz ise terör örgütü PKK'nın elebaşını Kenya'da yakaladıktan sonra getirip İmralı'da konuk ettik. Terörü kınayamayanlar alçaktır, aşağılıktır, siyasetin yüz karasıdır. Yenilik Partisi olarak terörün karşısındayız." şeklinde konuştu..

Öztürk Yılmaz, Türkiye'de terörü övenler, arka çıkanlar ve aktör olarak kabul edenlerin ellerini kollarını sallayarak gezip istedikleri açıklamaları yaptıklarını, bunu da siyaseten aklamaya çalıştıklarını söyleyerek, bu kişileri kınadığını belirtti.

Söz konusu kişilerin, bu yurt içinde ikinci bir yurt yaratma girişimde olduklarını ifade eden Yılmaz, "Bu ülkede Mehmetler çoktur. Bu mücadeleyi Türkiye kazanacaktır. Türkiye'de teröre bulaşan insanlara idam cezası verilmesi lazım." sözlerini sarf etti.

.Öztürk Yılmaz, "Terörü kınıyorum, lanetliyorum." diyemeyenler bulunduğunu dile getirerek, "Sadece vatandaşımız değil, 13 askerimiz, polisimiz gitmiş. Alıkonulmamışlar. Orada 5-6 yıl terör örgütünün elinde işkenceye maruz kalmışlar. Aileleri perişan olmuşlar. Onlara da 'alıkonuldu' diye alçakça bir kelime kullanamazsınız, tarifinizi doğru yapın." ifadelerini kullandı..

"ŞUURSUZLARIN SİYASETTE GİDECEĞİ TEK YER CEHENNEM"

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, bir gazetecinin, "CHP ve HDP'ye, terörü kınamama konusunda eleştiriler var." ifadesini kullanarak, değerlendirmesini sorması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Böyle bir durumda terörü açıkça kınayamayanları, en şiddetli şekilde ben kınıyorum. Onlar siyasiyse elini tutmak istemiyorum; eğer normal vatandaşsa onlarla selamlaşmak istemiyorum. Bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen, maaşını alan, özlük haklarından, vatandaşlık imkanlarından yararlanan hiç kimse böyle bir dönemde 'terörü kınamıyorum.' deme hakkına sahip değil. Bir gün onları da gelir, terör vurur. Bugün başkalarının ocağına ateş düşmüş, onlar seyrediyor. Herkes ayağını denk alsın, terörle şaka olmaz. Eline silah almış, ülkesine, vatandaşına, milletine, silah çekmiş insanlara karşı göz yumulmaz. Net, kararlı olunur. Üç kuruşluk oy için siyaset yapılmaz. İnsanların öldürüldüğü bir ortamda geleneğimizdir, taziyede bulunulur, düğün varsa tebrik edilir. Bunlar şuursuz insanlar, şuursuzların siyasette gideceği tek yer cehennemdir."

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UmmanPakistanMilletvekiliKenya

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