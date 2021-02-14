Mehmetçik Gara'da teröristleri böyle vurdu! İşte operasyondan ilk görüntüler

Mehmetçik Gara'da aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de olduğu 53 teröristi etkisiz hale getirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gara'yı teröristlere mezar ettiği çatışma anlarına ait görüntüler ilk kez yayınlandı. İşte o görüntüler....
Mehmetçik Gara'da aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de olduğu 53 teröristi etkisiz hale getirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gara'yı teröristlere mezar ettiği çatışma anlarına ait görüntüler ilk kez yayınlandı.