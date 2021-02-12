PKK elebaşlarına şok! Gizli toplantı merkezi başlarına yıkıldı

Pençe Kartal-2 harekatından son dakika haberleri peş peşe geliyor. Kandil'deki terör elebaşları adeta kabusu yaşadı. Kuzey Irak'ın Duhok kentine bağlı Amediye, Şeladize ve Kanimasi İlçeleri üçgeninde yer alan, Türkiye sınırına 23 kilometre uzaklıkta bulunan Gara Dağına önceki gece 02.55'te düzenlenen Pençe Kartal-2 hava harekâtının ayrıntılarına SABAH ulaştı.



İşte terörist örgütün sözde yöneticilerinin köşe bucak kaçacak delik aradığı ve tam 31 hedefin başlarına yıkıldığı son dakika operasyonunun tüm ayrıntıları;



SON DAKİKA İHA'LAR BAŞROLDE VE ÜST DÜZEY İSTİHBARAT BAŞARISI



İnsansız Hava Araçlarının keşif ve gözetleme faaliyetleri ile MİT'in yerel saha istihbaratından elde ettiği bilgilere göre Gara Dağında barınan teröristlerin sınır hattındaki karakol ve ileri gözetleme kulelerine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlendi.



Son dönemde kan kaybeden örgütün, moral ve motivasyon bozukluğuna karşı halen ayakta olduğu imajını vermek için toplantılar yaptığı tespit edildi.



TERÖRİSTLERİ BURADAN YÖNETİYORLARDI



Terör örgütünün, kalabalık terörist grupla yapacağı saldırıyı geçmiş yıllarda olduğu gibi kamera ile kayıt altına alıp propaganda amaçlı kullanmak için hazırlık yaptığı da belirlendi. PKK'lı teröristlerin, Gara Dağındaki Kafya Vadisi ve Meyroki bölgelerinde sivil bağ evi görüntüsü verdikleri tek katlı iki ayrı binada toplantı yaptıkları belirlendi.



BAĞ EVİ DEĞİL TERÖR TELSİZ MERKEZİ ÇIKTI!



Bu yapıların telsiz komuta merkezi olarak kullanıldığı, Gara'dan Kandil'e uzanan bölgedeki irili ufaklı terörist grupların buradan yönetildiği belirlendi. Teröristlerin bölgede keşif uçuşu yapıldığında dikkat çekmemek için Gara eteklerindeki köy ve mezralarda yaşayan bazı işbirlikçileri bu evin çevresine yönlendirip PKK'yla bir bağı yokmuş izlenimi verdikleri tespit edilince kısa süre önce Gara Dağı çevresine ses ve titreşim özelliğine sahip GPS yer ve nokta konumlayıcı cihazlar araziye bırakıldı.



31 HEDEF İMHA EDİLDİ



PKK'lıların bağ evi görüntüsü verdikleri bölgede konumlandıkları ve büyük bir saldırı hazırlığı içinde oldukları tespit edilince harekât için düğmeye basıldı. Diyarbakır 2'inci Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü bünyesindeki 181'inci Pars ve 182'inci Atmaca filosundan önceki gece saat 02.55'te peş peşe havalanan 8 adet F-16 savaş uçağı, 4,5 saat belirli aralıklarla terörist hedeflere bomba yağdırdı.



GİZLİ TOPLANTI NOKTALARI TESPİT EDİLDİ



PKK'lıların telsiz komuta merkezi olarak kullandığı ve gizli toplantılar yaptığı iki bina yerle bir edildi. Gara Dağı'ndaki Meyroki, Çemrobotki, Soğuk Çeşme, Bergare, Piriz, Siyani, Kafya Vadisi, Yekmal, Nehli, Guze, Melke, Dosteka, Gise, Mezringane, Navxoş, Difrî, Duvriye, Qulingeh ve Mamişmiş bölgelerinde 31 hedef tümden imha edildi.



Alınan son dakika kararı ile Teröristlerin kaçış güzergahındaki Ertuş hattındaki Aslan Tepesi, Çemanke ve Geliye Kıymete bölgelerine komando birlikleri indirildi.



SINIR KARAKOLLARIMIZA BURADAN SALDIRIYORLARDI



Stratejik öneme sahip Gara Dağı, PKK'nın yıllarca varlık gösterdiği en önemli barınma merkezlerinden biriydi. Teröristler Gara Dağından Zap'a, buradan Metina'ya geçtikten sonra Çukurca, Şemdinli ve Derecik'e sızarak hudut karakollarındaki askerlerimizi şehit ediyordu.



Son harekâtla birlikte teröristlerin iletişim ve lojistik bağlarının tamamen koparıldığı, Gara ve Türkiye sınırındaki Metina ve Zap Vadisindeki teröristlerin de birbirleriyle olan iletişimlerinin kesildiği bildirildi.



'SIĞINAKLARINI BAŞLARINA YIKTIK'



Azerbaycan Silahı Kuvvetleri ile müşterek düzenlenen Kış-2021 tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü'nde de nefes kesen anlar yaşandı. Tatbikatta, İHA'ların önceden tespit ettiği hedefler tam isabet vuruldu. Topçu atışları ve Zırhlı Muharebe Araçlarının (ZMA) atışlarıyla başlayan tatbikatta, F-16'lar, SİHA'lar ve yerli taarruz helikopterleri ATAK'lar yer aldı. ATAK'lar, yerli yapım CİRİT ve UMTAS füzeleri, SİHA'lar ise mili mühimmat MAM-L kullandı. Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli uçaktan bayrak atlayışı yaparak, Türk ve Azerbaycan bayrağı açtı. Seçkin Gözlemci Günü'ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da katıldı. Akar burada yaptığı konuşmada 'Başta FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Pençe-Kartal 2 operasyonuyla teröristlerin sığınaklarını başına yıktık.



SÖZ HAKLARI YOK



Terör örgütleri DEAŞ ve YPG'ye karşı Suriye'de gerekeni yaptık. Suriye'nin terör koridoru parçalandı. Geçici hükümet vasıtasıyla Libya'nın daha müreffeh olmasını umuyoruz. Yunanistan'ın gerilimden uzak durması, tehdit dilinden vazgeçmesi, bununla bir yere varamayacağını görmesi lazım. Üçüncü taraflardan beklentimiz objektif olmaları, sorunları akıl, mantık ve aklıselim çerçevesinde değerlendirmeleri. Türkiye mevcut anlaşmalar çerçevesinde Kıbrıs'ta garantör devlettir. Hiçbir ülkenin dışardan gelip orada bize söz söyleme hakkı yok' dedi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ise 'Türkiye-Azerbaycan birliği, kardeşliği sarsılmazdır ve ebedidir' dedi.



KOMANDOLAR GECEYİ İGLO EVLERDE GEÇİRDİ



Türk ve Azerbaycanlı komandolar geceyi kardan ev olarak bilinen iglolarda geçirdi. Komandolar, mum yaktıkları iglolarda, - 2 derecede, tulumlarının içinde uyudular.



BARIŞ PINARI'NDA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



BARIŞ Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişiminin önlendiği belirtildi. Açıklamada, 2 teröristin, kahraman Türk komandolarınca etkisiz hale getirildiği kaydedildi.