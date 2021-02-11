Çöpten çıkan diskten 5 bin FETÖ'cü deşifre edildi

FETÖ'nün hain15 Temmuz darbe girişiminden iki ay sonra İstanbul'da jandarma mahrem yapılanmasının Marmara Bölge İmamlığını yapan Nihat Keskin, evine baskın yapıldığı sırada yangın merdiveni boşluğundaki çöp kutusuna flaş bellek ile SD kart attı. Çöpte ele geçirilen dijital bellekler, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyetin Siber ve Terör Daire Başkanlıkları tarafından oluşturulan siber uzmanları tarafından tam 4 yıl sonra çözüldü.



İşte FETÖ soruşturmasındaki kritik son dakika gelişmesi:



SON DAKİKA ŞİFRE KIRILDI, DEŞİFRE TAMAMLANDI



Özel programlarla şifrelenen disklerin yanlış şifre girildiğinde içerisindeki verileri sildiği belirlenirken, siber uzmanları kartların şifrelerini kırmayı başardı. Halen veriler üzerinde inceleme sürerken, kartlardan çıkan veriler FETÖ'nün mahrem yapısına darbe vurdu. Dijital verilerden aralarında aktif görevlilerinde bulunduğu 4 bin jandarma personeli ile binden fazla mahrem imam deşifre oldu. Ankara'da peş peşe operasyonlar başlarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vekillere özel olarak anlatmak istediği Jandarma'daki mahrem yapılanma soruşturmasının bu soruşturma kapsamındaki bilgiler olduğu öğrenildi.



MARMARA BÖLGE TEMSİLCİSİ DEŞİFRE EDİLDİ



15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün jandarma yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda darbe girişiminden iki ay sonra FETÖ elebaşı Gülen'e doğrudan bağlı olarak konumlanan örgütün sözde Türkiye Jandarma imamına bağlı 'Marmara Bölge Temsilcisi' Nihat Keskin deşifre oldu.



2016 yılı Eylül ayında İstanbul Bahçelievler Kudret Saraçoğlu İlkokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yaptığı belirlenen Keskin'in adresi tespit edildikten sonra adresine baskın yapıldı. Polislerin eve girdiği sırada mahrem imam, apartmanın yangın merdivenleri boşluğunda bulunan çöp kovasına bazı malzemeler attı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından giriş kapısının sağında bulunan çöp kovası içerisinde hafıza kartları bulundu. Kartların birinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunan örgüt mensuplarının ifadeleri çıkarken diğer dijital verilerin şifresi açılamadı.



JANDARMA MENSUPLARINA EMİR VERİYORDU



Örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullanıcısı da olan Keskin'in örgütün üst düzey yöneticisi olduğu, jandarma teşkilatına elemen sızdırdığı, yükselmelerini sağladığı ve sınav sorularını verdiği belirlendi. Marmara bölgesindeki tüm sivil ve jandarma personeli örgüt mensuplarını komuta yetkisi bulunduğu belirlenen Keskin'in örgütün amacına uygun biçimde işleyişini sağlayan örgüt üyelerine görev ve emir vererek darbe girişimi kapsamındaki kalkışma suçlarını işlediği belirlendi.



SİBER UZMANLAR DİJİTAL VERİLERİ ÇÖZDÜ



3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Keskin, inkara sarılarak örgüt faaliyetlerini kabul etmedi. Çöp kutusuna attığı ve yanlış şifre girildiğinde içeriğindeki bilgiler silinen dijital veriler ise Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber ve Terör Daire Başkanlıklarında oluşturulan siber uzmanlar tarafından çözülmesi için çalışma başlatıldı. 4 yıl süren çalışmalar sonrasında şifreli disklerin içeriğine ulaşıldı. Disklerin şifrelerinin çözülmesiyle Jandarma'daki FETÖ yapılanmasının büyük bir bölümü açığa çıktı.



ŞİFRELİ DİSKLERDEN 5 BİN ÖRGÜT ÜYESİ DEŞİFRE OLDU



Ele geçirilen materyallerin incelenmesi sonrasında Marmara Bölge imamı olan zanlının, örgüt abileri tarafından Jandarma personelleri hakkında kendisine getirilen bütün bilgileri dijital veri haline dönüştürerek şifreli programlarla disklerde sakladığı belirlendi. Yüzde 50'ye yakını çözülen disklerden elde edilen verilerle 4 bini Jandarma personeli 5 bin FETÖ üyesi deşifre oldu.



OPERASYONLAR BAŞLADI



Geçen yıl 6 Kasım'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ilk etabı yapılan operasyonlarda şifreli verilerden isimleri çıkan Jandarma'daki mahrem abilerden 73'ü hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan örgütün 73 sivil imamından 60'ı itirafçı oldu. İlk kez bir operasyonda yüzde 82 gibi büyük bir itirafçı oranı çıktı. Soruşturma birimleri, disklerdeki verilerin net olması nedeniyle gözaltına alınan zanlıların cezadan kurtulamayacağı için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtti. Operasyonların ikinci etabında ise Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edilen 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 17 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 22 askeri öğrenci ile 2'si mahrem imam olan 66 şüpheli Ankara merkezli 25 ilde 29 Ocak'ta gözaltına alındı.